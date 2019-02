Trump | Via da Siria | vittoria sull' Isis

Trump sfida Putin : “Via dal trattato sui missili nucleari” : Sei mesi di tempo, dopodiché lo storico trattato anti-missili nucleari a medio raggio (Inf) diventerà carta straccia. Come atteso, ieri gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di sospendere l’accordo siglato nel dicembre del 1987 con la Russia. «Mosca lo ha violato per troppo tempo» attacca Donald Trump. «Dobbiamo reagire a questa minaccia» a...

Luigi Di Maio asfaltato anche da Donald Trump : il viaggio negli Stati Uniti? Una brutta fine : Quello che è sicuro è che Giovanni Tria , il ministro dell'Economia, sarà da mercoledì in missione negli Stati Uniti per rassicurare gli alleati sui conti, riporta il Fatto quotidiano. Il premier ...

Carnevale di Viareggio 2019 : snobbati i politici italiani - c'è Trump - : Poca satira politica nostrana ma due carri dedicati al presidente degli Stati Uniti: sarà una sfilata molto particolare quella prevista nella città versiliana da sabato 8 febbraio. Donne, bullismo, inquinamento e ...

Donald Trump avrebbe proposto finanziamenti illimitati per inviare gli umani su Marte : Una notizia alquanto particolare proviene direttamente dagli Stati Uniti: il Presidente Donald Trump avrebbe infatti idealizzato di inviare in pochi anni gli uomini sul pianeta Marte, questo niente di meno che entro la fine dell'anno 2021. Il dibattito sulla questione umani su Marte è stato riportato dal funzionario alle comunicazioni della squadra di Donald Trump durante la campagna dello stesso, Cliff Sims, il quale ha riferito della ...

Venezuela - l'ira di Maduro : "Via i diplomatici Usa - follia Trump imporre un fantoccio" : Venezuela sempre più nel caos dopo il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, si è autoproclamato presidente. Una Ong denuncia: "Almeno 26 le persone morte nelle proteste di piazza"

Venezuela - Maduro : 'Via diplomatici Usa entro domenica - follia Trump imporre un presidente fantoccio' : "Ora decidono il presidente a Washington?", si e' chiesto il capo di Stato. Maduro, in un lungo discorso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sede del tribunale superiore di giustizia , ...

Trump rinvia State Union a dopo shutdown : ANSA, - WASHINGTON, 24 GEN - Donald Trump cede alla speaker della Camera Nancy Pelosi e rinvia il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown. Il presidente, che inizialmente ...

Trump rinvia State Union a dopo shutdown : ANSA, - WASHINGTON, 24 GEN - Donald Trump cede alla speaker della Camera Nancy Pelosi e rinvia il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown. Il presidente, che inizialmente ...

Trump rinvia il discorso sullo stato dell'Unione. È la prima volta nella storia americana : Donald Trump cede alla speaker della Camera Nancy Pelosi e rinvia il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown. Il presidente, che inizialmente pensava a una sede alternativa, ha riconosciuto che "non c'è alcun luogo che possa competere con la storia, la tradizione e l'importanza della Camera". È la prima volta che succede nella storia americana.As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the ...

Shutdown - Trump rinvia discorso Unione : 14.58 Il presidente Usa Trump cede alla speaker della Camera Pelosi e rinvia il discorso sullo stato dell'Unione al termine dello Shutdown. E' la prima volta che succede nella storia americana. Trump aveva pensato inizialmente a una sede alternativa, ma ha poi riconosciuto che "non c'è alcun luogo che possa competere con la storia, la tradizione e l'importanza della Camera".

Cohen rinvia deposizione a Congresso - “minacce Trump” : Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump, ha deciso di posticipare la sua testimonianza al Congresso, prevista il 7 febbraio, per le "minacce in atto contro la sua famiglia da parte del presidente Trump". Lo ha reso noto un suo collaboratore. Il tycoon ha piu' volte accusato Cohen di mentire per avere sconti di pena e tenere al riparo la famiglia, compreso il suocero, su cui il presidente ha spesso richiamato l'attenzione.

Via da domani al World Economic Forum. Trump - Macron e May danno forfait : Confermata invece la presenza sia del premier italiano, Giuseppe Conte , sia dei ministri degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell'Economia Giovanni Tria. Complessivamente si calcolano oltre 3mila ...

Forum di Davos al via - Trump & co restano a casa : ... a Davos saranno comunque presenti 30 capi di stato e di governo, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte accompagnato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell'Economia ...

Russiagate - Trump spinse Cohen a mentire al Congresso. La Camera avvia un’indagine e i Democratici riparlano di impeachment : Si sta tramutando in una tempesta di prima grandezza l'ultima evoluzione del Russiagate. A rimettere benzina sul fuoco, un articolo pubblicato sul sito Buzzfeed e ripreso da numerosi media statunitensi, tra cui il Washington Post. In pratica, come rivelato da Buzzfeed, Donald Trump avrebbe spinto il suo ex avvocato, Michael Cohen, a mentire al Congresso in merito alle trattative per costruire una un grattacielo con il suo marchio a Mosca, come ...