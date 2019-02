Rimonta Genoa | Lazio beffata

Rimonta e vittoria - la Roma batte il Genoa : Faticano ma vincono. I giallorossi finiscono due volte sotto nel sofferto match contro il Genoa ma recuperano e Rimonta no portando a casa la vittoria . Finisce 3-2 all'Olimpico . La Roma e Eusebio di ...

Roma - una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la Rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...