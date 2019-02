Prezzo del latte | bozza d' accordo e tregua di 3 giorni

Prove d'intesa sul Prezzo del latte dopo la protesta dei pastori sardi : Ora tre giorni di tregua, il ritorno alla produzione e un referendum degli allevatori sull'accordo che prevede 72 centesimi al litro, superiore di dodici centesimi a quanto viene venduto oggi il latte ...

Cosa prevede la bozza di accordo sul Prezzo del latte di pecora : Una bozza di accordo è il risultato della riunione di circa nove ore, in prefettura a Cagliari, con il ministro Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Francesco Pigliaru, pastori e ...

Assemblea dei pastori sardi sul Prezzo del latte. Domani si riprende a trattare : La svolta per risolvere la crisi sul prezzo del latte di pecora ancora non c'è stata. Ieri il ministro Salvini e quello dell'Agricoltura Centinaio hanno proposto un aumento di 10 centesimi in più al ...

Prezzo del latte. Maria Antonietta Uras : «Dare soluzioni positive al problema del Prezzo del latte» : che, alla luce dei recenti fatti di notevole esasperazione, è in atto una grave rivoluzione del mondo agropastorale, mai vista nel tempo e che perdura ormai da anni, per cui bisogna intraprendere ...

Salvini non riesce ad alzare il Prezzo del latte a un euro. I pastori resistono : "Sono dei miserabili. La lotta non si ferma" : Alle cinque del pomeriggio i pastori radunati a Thiesi accendono il fuoco e preparano gli spiedi per arrostire i capretti e le pecore davanti al caseificio Pinna, il più grande dell'isola presidiato giorno e notte. "Questo significa che la serata sarà lunga", Paola sospira mentre guarda il cellulare in attesa che il marito Gianuario Falchi, al tavolo con Matteo Salvini e gli industriali, le comunichi una buona notizia da Roma e ...

Protesta pastori sardi - Matteo Salvini : “Il Prezzo del latte deve salire a 1 euro al litro” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini incontra i pastori sardi al Viminale: "Da 60 centesimi al minimo di un euro al litro e non mi alzo finché da quel tavolo non ci sarà questo intervento". La delegazione: "Stiamo lavorando sottocosto a 60 centesimi al litro e non ce la facciamo più. Subito il ritiro delle giacenze del Pecorino Romano".Continua a leggere

Prima i pastori sardi. Salvini tratterà ad oltranza sul Prezzo del latte : Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell'incontro di ...

Pastori sardi - Salvini : 'Il Prezzo del latte non può essere di 60 centesimi al litro' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Coop - assicurato ad un euro Prezzo di acquisto del latte di pecora : La Coop si schiera dalla parte dei pastori sardi e fa sapere che, da subito e per un periodo utile ad uscire dalla crisi in cui imperversano, riconoscerà ai fornitori del prodotto Coop un valore all'...

Prezzo del latte - la protesta dei pastori arriva a Montecitorio. Coldiretti : in strada un milione di litri : ROMA - La protesta dei produttori di olio d'oliva e dei pastori sardi per il Prezzo del latte si estende dalle campagne alla capitale. In piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, sono arrivati ...