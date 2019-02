Il «re del trash» Dipré assolto dopo querela di Benedetta Parodi

La Clerici va - pari col trashissimo Uomini e donne del prime time : Nella prima serata molto trafficata del venerdì esulta Antonella Clerici o Maria De Filippi? Difficile dirlo. La conduttrice di "Sanremo Young" con il suo onesto programma concentrato in due ore e ...

Pomeriggio 5 - Sgarbi stuzzica la D’Urso : «Guadagni dieci volte più di me. La tua trasmissione è un capolavoro del trash - Uomini e donne è perfino peggio» : Pomeriggio Cinque Botta e risposta tra conduttrice e ospite. Protagonista della puntata di Pomeriggio 5 di ieri è stato Vittorio Sgarbi, coinvolto in un talk dedicato al sess0 in età avanzata. Nel corso del dibattito Barbara D’Urso nota che l’ospite, in collegamento, sembra in altre “faccende affaccendato” tanto da chiedergli: “Vittorio ma parli da solo?”. L’opinionista, che non manca certo di sincerità, ...

È successo in TV – 23 gennaio 2011 : Diana del Bufalo eliminata da Amici e la protesta trash di Mauro Coruzzi (VIDEO) : Ultimamente assemblare la polemica con Amici viene semplice data l'autogestione indetta dagli allievi della diciottesima edizione. Proviamo a fare un salto di ben 8 anni, nella decima stagione del talent show di Canale 5: anno in cui sono spiccati i nomi di Virginio Simonelli, Annalisa Scarrone e soprattutto Diana del Bufalo.Entra nella scuola come cantante, il suo carattere così svampito, la simpatia innata, talento da vendere, la battuta ...

La pupa e il secchione - Vittorio Sgarbi in trasmissione : lui il nuovo re del trash : Vittorio Sgarbi è stato confermato tra i protagonisti della nuova stagione della pupa e il secchione, che inizierà il 21 marzo su Italia1. Non ci sarà invece Simona Ventura, assicura Italia Oggi, che passerà alla conduzione di The Voice su Rai2. Sgarbi era già stato presenza fissa alla pupa e il sec

Rap : caos nella scena tra insulti - minacce e avvocati - è la fiera del trash (VIDEO) : Da qualche ora nella scena rap italiana regna il caos. Diversi artisti infatti si stanno letteralmente facendo la guerra, ed ogni ora che passa se ne aggiungono di nuovi. Difficile dire se i vari attori di questo scontro sentano effettivamente il bisogno di dire la loro, o stiano semplicemente sfruttando la situazione per ottenere maggiore visibilità. Ma veniamo ai fatti: tutto é iniziato ieri sera, quando Junior Cally e Mike Highsnob, un tempo ...

I momenti più trash della tv nel 2018 : dal Gf Vip alle risse a Forum e Uomini e Donne : Sono stati tanti i momenti trash della tv nel 2018: dalla furiosa litigata di Ilary Blasi con Corona, a Nadia Rinaldi e il suo balletto sexy mentre era ipnotizzata fino alla rissa nello studio di U&D ...