Trani | scrive frasi d’amore sulla cattedrale Il sindaco | “Luigi | hai una fidanzata

Palermo - Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro sTranieri : “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” : quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo sono stati iscritti all’anagrafe di Palermo dal sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Si tratta di una donna libica e tre bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 49 anni. In attesa, nelle stesse condizioni, ci sono altre 200 pratiche. Dopo le verifiche di legge da parte della polizia ...