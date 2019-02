Torino | Mazzarri attacca gli arbitri | ' Le multe? Dovrebbero pagarle loro'

Torino - Mazzarri risponde così alle critiche : “La quarta espulsione? Non devo riflettere io, vorrei riflettessero gli arbitri…”. E’ questa la risposta piccata da parte di Walter Mazzarri, allenatore del Torino alla vigilia della trasferta di Napoli che replica così ai giornalisti gli chiedono se l’ennesima espulsione di questa stagione lo abbia fatto riflettere. “Mi multano, ma dovrebbero pagarle loro. Sono in panchina da quindici anni – ...

Torino - ancora Mazzarri vs arbitri : “non devo riflettere io - vorrei che riflettessero loro” : Torino, Walter Mazzarri continua la sua crociata contro la classe arbitrale a seguito dell’espulsione rimediata contro l’Udinese “Non devo riflettere io, vorrei che riflettessero gli arbitri“. Sono le parole dell’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, dopo la quarta espulsione subita in campionato la scorsa domenica contro l’Udinese. “Perché ti allontanano senza un motivo, c’è pure da pagare ...

Torino - Mazzarri tra Napoli e multe : che polemica con gli arbitri : un Walter Mazzarri piuttosto amaro quello che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato del suo Torino contro il Napoli, domani sera alle 20.30 al San Paolo,, sbotta contro parte ...

Napoli-Torino - probabili formazioni : Mazzarri con il dubbio Baselli : NAPOLI TORINO probabili formazioni – Tutto pronto per il match del San Paolo Napoli-Torino, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti è chiamata a ripartire dopo il mezzo passo falso con la Fiorentina. Il Torino dal canto suo punta alla continuità, 7 punti nelle ultime tre partite. Napoli-Torino, le scelte dei tecnici […] L'articolo Napoli-Torino, probabili formazioni: Mazzarri con il dubbio Baselli proviene da Serie A ...

Torino - forfait per Djidji. Ma Mazzarri ritrova il totem Nkoulou : L'allenamento appena terminato ha confermato il forfait di Djidji per Napoli: il difensore ha svolto un lavoro leggero mentre i compagni provavano gli schemi e quindi è molto probabile che non venga ...

Napoli Torino formazioni probabili - le scelte di Ancelotti e Mazzarri : Napoli Torino formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta su Sky, tra cui il match Napoli-Torino, in programma domenica 17 alle ore 20.30 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q), […] L'articolo Napoli Torino formazioni probabili, le scelte di Ancelotti e Mazzarri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Il Torino del 'generale' Mazzarri : solidità e compattezza per la corsa all'Europa : La sensazione che si ha affrontando i granata è quella di trovarsi di fronte ad un vero e proprio esercito, guidato da un generale ineccepibile. Fortezza invalicabile La difesa a 3 è il marchio di fabbrica del mister, ma applicata al Torino risulta solida ed efficace come forse non lo era mai stata. Si dice spesso nel calcio che una squadra forte parta dalla difesa, dunque i granata hanno senza dubbio gettato le basi per diventarlo. Nkoulou e ...

Torino - Mazzarri : 'Giusto annullare il gol di Okaka - ma dobbiamo segnare di più' : Bisogna fare più gol" ha detto Mazzarri, intervistato da Sky Sport. Gli episodi più controversi sono il tocco di mano di Larsen a fine primo tempo e la rete annullata ad Okaka nel finale per il ...

Serie A Torino - Mazzarri : «C'era un rigore clamoroso per noi - ma dovevamo chiuderla prima» : Torino - Walter Mazzarri , ai microfoni di Sky Calcio Show ha analizzato la sofferta vittoria casalinga con l' Udinese . Queste le parole del tecnico granata: ' Abbiamo creato tante occasioni da gol ...

Torino - Mazzarri : "Dobbiamo essere più cattivi. La Var? C'era un rigore per noi" : Belotti - Mazzarri ha parlato della prestazione di Belotti, anche oggi a secco ma comunque prezioso nell'economia del successo granata: "Belotti ha giocato benissimo, dando una mano in fase di non ...

Torino - Mazzarri : 'Impariamo dal Napoli di Sarri' : Torino - È l'ultimo Napoli di Sarri il modello di Mazzarri per un Torino che non vuole più stare ai margini della zona Europa. 'Come loro siamo bravi a fare il pressing alto, ma dobbiamo imparare poi ...

Torino - Mazzarri : "Belotti deve stare più vicino alla porta e pensare al gol" : E quando c'è da affrontare il tema-Udinese lui scuote la testa e richiama tutto il mondo granata alla massima concentrazione. "Sarebbe un grave errore pensare che ci sia una partita facile, nel ...

Torino - Mazzarri tira un sospiro : Djidji ha recuperato - è pronto per l'Udinese : Walter Mazzarri ha tirato un sospirone di sollievo nel vedere questo pomeriggio al Fila l'allenamento di Djidji, libero da freni fisici e psicologici, insieme al gruppo granata. Un forfeit del ...

Torino-Udinese - probabili formazioni : Mazzarri senza Zaza e Nkoulou : TORINO UDINESE probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna scendono in campo i felsinei di Sinisa Mihajlovic […] L'articolo Torino-Udinese, probabili formazioni: Mazzarri senza Zaza ...