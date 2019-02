Con Ego per 3 giorni Lecce capitale dell’enogastronomia

Atletico-Juve - le ultime : Simeone Con Diego Costa - Savic...e Koke? : TORINO - Si parte dagli undici di formazione probabili contro il Rayo Vallecano, perché la Juve sta arrivando ma prima c'è la Liga: Simeone , fresco di rinnovo del contratto fino al 2022 , dovrebbe ...

Finanziaria - cruciale ora negoziato Con il governo gialloverde su disavanzo : Per chiudere la manovra Finanziaria, approvata dall'Ars poco prima delle 7.30 di stamani dopo una estenuante maratona notturna con la maggioranza a pezzi, il governo ha 'congelato' la quota di disavanzo che avrebbe dovuto spalmare sul triennio confidando nella chiusura favorevole del negoziato aperto con lo Stato. Un'operazione che ha consentito di evitare, al momento, i pesanti tagli che hanno fatto vacillare la coalizione col governatore Nello ...

Regolarizzare la prostituzione - cosa non Convince della proposta leghista : Puntuale come un orologio svizzero, anche questo mese si è riacceso il dibattito sulla legalizzazione della prostituzione in Italia. Un pilastro programmatico della Lega, che nel corso degli anni ha ribadito la necessità di Regolarizzare il fenomeno per assestare un colpo alla criminalità organizzata e garantire nuovi introiti fiscali allo Stato. “Sarà una delle prime leggi che proporremo quando saremo al governo, per allinearci a tutti i paesi ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo Con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

Le 10 regole dell’amore seCondo Giulio Perrone : «Le donne - se le fai incazzare - sanno essere implacabili» : «Sono sempre stato sicuro che la storia con mia moglie sarebbe finita con la scoperta di uno dei miei tradimenti. Mi avrebbe atteso nel salone dell’attico di via Giosuè Borsi, in cui vivevamo ormai da quasi dieci anni per gentile concessione di suo padre, e seduta a gambe accavallate sul divano vicino alla terrazza che guarda dritta al teatro Parioli, scostando da un lato i capelli, avrebbe chiesto, lapidaria: «Hai niente da dirmi?». Quel ...

Avanti Con chiusure negozi domenica. Ma di nuovo parola alle categorie : Si riapre il confronto con il mondo del commercio sulle chiusure domenicali dei negozi. La commissione Attività Produttive della Camera - che sta esaminando il testo di sintesi delle diverse proposte depositate dai parlamentari - ...

Chiusura domenicale negozi - stop al testo della maggioranza : si riparte Con le audizioni : Ripartono le audizioni e si apre a nuove modifiche il testo della legge sulla Chiusura domenicale dei negozi: il relatore, il leghista Andrea Dara, spiega che il testo base ha subito ingenti modifiche rispetto alle prime ipotesi e quindi si procederà con nuove audizioni per valutare eventuali modifiche.Continua a leggere

Negozi chiusi domenica - stop della Lega «Rivedere il testo del provvedimento» Con le chiusure 40 mila posti a rischio : La commissione riprende il lavoro: il testo troppo cambiato rispetto alla proposta originale. Emerse le difficoltà degli operatori e la possibile crisi occupazionale

Rottamazione delle cartelle estesa anche a chi non è in regola Con i vecchi pagamenti : Una importante novità per la Rottamazione delle cartelle arriva dal Decreto Semplificazioni che ieri ha completato il suo iter finendo in Gazzetta Ufficiale. Si allargano le maglie dei ruoli che è possibile inserire nella richiesta di definizione agevolata perché viene escluso il vincolo della regolarità dei pagamenti al 7 dicembre 2018 da parte dei contribuenti. Una sostanziale novità che ha obbligato sempre ieri, il concessionario alla ...

Isola dei Famosi - Brosio Contro la produzione : 'Quando vi fa comodo rispettate le regole' : La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi è stata una puntata decisamente movimentata. Nonostante gli avvenimenti che stanno accadendo, però, il reality show non riesce proprio a decollare in termini di ascolti. Ad ogni modo, l'argomento che ha generato maggiore scompiglio riguarda la piazzata fatta da Paolo Brosio che ha infuocato gli animi in Honduras. Complici lo stress, la fame e i mosquitos, Brosio ha avuto una reazione davvero spropositata ...

Ikea "copia Zalando : un mega negozio online Contro il calo degli utili : Ikea punta sull'e-commerce. L'idea è quella di creare una piattaforma aperta anche ad altri produttori di mobili ed accessori per la casa. Il modello di Ikea sarebbe Zalando, il sito di abbigliamento ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio sbotta Contro la produzione : "Quando le regole fanno comodo a voi si possono superare" : Nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi i nervi scoperti giocano brutti scherzi. Paolo Brosio ne fa le veci subendo le tensioni in riferimento a ciò che è accaduto nelle ultime ore sul caso della manomissione del macchinario per il riso. Stefano Bettarini, imputato per aver compiuto il fattaccio ha trovato appoggio da parte del naufrago ed ex inviato del reality che dopo un iniziale silenzio è letteralmente sbottato: Mi ritengo ...