Battisti | famiglie vittime | ora sollievo

Battisti - Conte : grande risultato - lo dovevamo a famiglie vittime : Roma, 14 gen., askanews, - L'arresto di Cesare Battisti 'è un gran risultato che dovevamo non solo in astratto per la giustizia italiana, ma lo dovevamo ai familiari delle vittime. Stiamo parlando di ...

Cesare Battisti è arrivato a Roma - le famiglie delle vittime finalmente avranno giustizia : Cesare Battisti, il killer dei Pac, è stato arrestato in sud america e subito estradato. Questa mattina è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino e verrà tradotto subito nel carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare la pena inflitta dal nostro tribunale ormai diversi anni fa. Cesare Battisti atterrato in Italia, direzione Rebibbia Quello che preoccupa di più al momento è di quanto sarà la permanenza del terrorista dietro le sbarre, in queste ore ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia. Mattarella : 'Sia consegnato presto a Italia'. Conte : 'Finalmente giustizia per le famiglie' : Cesare Battisti è un "delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia ma di finire i suoi giorni in galera", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini postando sui ...