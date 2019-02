Pensioni | cresce l’attesa per il vertice Inps | confronto Lega-M5s

Pensioni di invalidità - cresce il malumore ed il timore di non ricevere alcun aumento : Si rischia una vera e propria rivolta degli ultimi, dei disabili, illusi ed ora delusi dalla cosiddetta “manovra del Popolo”, che sembrerebbe non considerare, se non marginalmente, i problemi di questa categoria di persone. Promesse o slogan elettorali? “Innalzeremo le Pensioni minime a 780€, anche quelle di invalidità ” Questa la promessa, o forse l’ennesimo slogan elettorale, che ha accesso le speranze in circa 1 milione di persone che vivono ...

Pensioni flessibili e quota 100 : primo ok dalla Camera - cresce l'attesa per il Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 dicembre 2019 vedono arrivare il voto di fiducia alla legge di bilancio presso la Camera, mentre cresce l'attesa per la discussione in Senato. Il passaggio appare fondamentale perché si entrerà nei dettagli della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che degli altri provvedimenti inerenti il comparto. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sulla maggioranza in merito alle scelte ...