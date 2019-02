Mondiali 2030 | ufficializzata dal Sudamerica una candidatura congiunta

Mondiali 2030 - candidatura congiunta : il Cile si unisce ad Argentina - Uruguay e Paraguay : Il Cile si unisce ad Argentina, Uruguay e Paraguay per organizzare il Mondiale 2030: i dettagli Il Cile si unisce alla candidatura congiunta di Argentina, Uruguay e Paraguay per ospitare i Mondiali del 2030. Ad annunciarlo è stato il presidente Sebastian Pinera che rafforza dunque la candidatura dei paesi sudamericani nata nel 2017. Il 2030 sarà il centenario della coppa del mondo che tenne la sua prima edizione in Uruguay nel 1930. ...