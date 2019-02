Juve | Allegri | A Madrid dobbiamo segnare Icardi? Per conoscere i giocatori bisogna

Juventus-Frosinone - Allegri : 'Felice per Dybala. Testa all'Atletico - dovremo fare gol' : +14 provvisorio sul Napoli secondo: la Juventus prepara nel modo migliore la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. 3-0 contro il Frosinone, in gol Dybala, Bonucci e il solito Cristiano ...

Juventus-Frosinone - Allegri : “In casa dell’Atletico dovremo segnare” : JUVENTUS FROSINONE 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “La squadra è in crescita fisicamente, a parte la battuta d’arresto in campionato con il Parma, sta facendo bene. Dopo un inizio in cui abbiamo faticato dopo la sosta […] L'articolo Juventus-Frosinone, Allegri: “In casa dell’Atletico ...

Juve-Frosinone - Allegri : “contro l’Atletico con l’obiettivo di fare gol” - battuta anche su Icardi : Successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Frosinone, al termine della partita ecco le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “la squadra è in crescita fisicamente, all’inizio abbiamo fatto fatica dopo la sosta, siamo arrivati in un momento importante della stagione. Chiellini? Rugani non era in condizione di giocare, meglio farlo giocare subito dall’inizio. Dybala? Ha fatto un grande ...

Juventus-Frosinone 0-0 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

DIRETTA JuveNTUS FROSINONE / Streaming video e tv : Marco Baroni sfida Max Allegri : JUVENTUS FROSINONE si gioca il 15 febbraio per la 24giornata in Serie A: segui la partita dell'Allianz Stadium in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video.

Guardiola-Juventus - non solo Zidane per il dopo Allegri : i dettagli : Guardiola-Juventus – Le parole sul futuro, quel “Qui sto bene, ma non si sa mai”, l’ombra della Champions League. Sono tanti i parametri che condizionano il legame tra Massimiliano Allegri e la Juventus, aldilà del contratto che recita 2020. Leggi anche: Ndombelè-Juventus, Paratici incontra l’agente: fatta per il nuovo Pogba? Guardiola-Juventus, affare possibile? Tra i possibili […] More

Juventus-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

Juve-Frosinone formazioni - ULTIMISSIME : mossa a sorpresa di Allegri : JUVE FROSINONE formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di questa sera contro il Frosinone con occhi puntati alla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri si affiderà ancora una volta al 4-3-3, ma occhio alle importanti novità. La prima mossa a sorpresa sarà rappresentata dalla presenza in campo dal primo minuto di Szczesny, […] More

Juventus - Allegri al bivio : il futuro si gioca sulla Champions : TORINO - Il primo passaggio, quando gli chiedono un giudizio tecnico su Aaron Ramsey , il cui ingaggio è stato ufficializzato lunedì dalla Juventus : 'Non lo so, i giocatori vanno allenati per dare ...

Juve-Frosinone senza turnover E Allegri glissa sul futuro "Non c'è mai nulla di sicuro..." : Torino All'andata, a fine settembre, la Juve pantagruelica e milionaria ebbe ragione del piccolo Frosinone soltanto negli ultimi dieci minuti di gara: decisero Ronaldo e Bernardeschi. Stasera, chissà. ...

Juve-Frosinone : Allegri senza Pjanic e Alex Sandro - per Baroni dubbio Pinamonti-Ciofani : Juventus-Frosinone è quasi un testacoda. Venerdì alle 21 allo Stadium la prima in classifica affronta la penultima della classe in serie A, Allegri sceglie poco turnover, Baroni riconferma gli eroi di Genova. Le due squadre sono divise da 47 punti in classifica, una è imbattuta in campionato, l’altra ha il maggior numero di sconfitte (13) insieme a Chievo ed Empoli. I padroni di casa hanno la miglior difesa con soli 15 gol subiti, gli ospiti il ...

Calciomercato Juventus : Zidane - Klopp e Deschamps se lascia Allegri : In pole resterebbe Zinedine Zidane - il preferito dal presidente Agnelli - seguito da un altro ex bianconero come all'attuale Ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps e da Jurgen Klopp . ...

Atletico-Juve - sfida all'opposto : Simeone rinnova - Allegri dribbla il futuro : C'è modo e modo di avvicinarsi alla sfida che può valere tanto, se non tutto. Il conto alla rovescia per la sfida di Champions tra l'Atletico Madrid e la Juventus corre veloce, con l'andata dell'...

Juventus Frosinone - Allegri : 'Giocano Cr7 e Dybala' : Juventus Frosinone vedrà in campo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo. Parola di Massimiliano Allegri, che alla vigilia dell'anticipo di campionato all'Allianz Stadium sottolinea: "Dobbiamo battere il ...