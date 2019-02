In seguito a uno dei terremoti di Fortnite compare una grossa crepa nei pressi di Tempio

Anna Falchi : “A 10 anni ho incontrato gli Ufo per due anni di seguito - me lo ricordo bene. Uno scese proprio nel campo di fronte a casa” : Anna Kristiina Palomäki Falchi in arte Anna Falchi e i suoi incontri con gli Ufo. L’attrice di origine finlandese ha raccontato di aver vissuto esperienze piuttosto particolari: “A 10 anni ho incontrato gli Ufo, per due anni di seguito, me lo ricordo bene. Ero a Reggio Emilia, durante il periodo di Natale. Nell’immaginario quando si pensa agli ufo si immaginano dei dischi volanti guidati da extraterrestri ma potrebbero anche essere ...