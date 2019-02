Crollo Genova | forse degradata anche la parte ovest del Ponte

Genova - Crollo Ponte Morandi : “Controlli insufficienti” : In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, ha dichiarato che “le procedure di controllo della sicurezza strutturale” delle infrastrutture “sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli, come quello verificatosi” il 14 agosto scorso, il cedimento di Ponte Morandi. Il magistrato contabile cita la ...

Ponte Morandi - a 6 mesi dal Crollo Genova ricorda le 43 vittime : Genova, 14 feb., askanews, - Un minuto di silenzio nel cantiere dove sono in corso i lavori di demolizione di quel che resta del viadotto autostradale e 43 rose rosse gettate nel torrente Polcevera. ...

Genova : 6 mesi fa il Crollo di Ponte Morandi - “speranza e voglia di ripartire ogni giorno di più” : A Genova, alle 11:36, nei cantieri della demolizione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi: a 6 mesi dal disastro, cittadini, comitati e associazioni si sono dati appuntamento per ricordare le persone che hanno perso la vita nel disastro con il lancio di 43 rose nel torrente Polcevera. “A Genova si è spezzato un Ponte, ma la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti, ...

Sei mesi dal Crollo del ponte Morandi a Genova - Bucci : Non abbiamo mai abbassato la testa | Sky TG24 | : Il 14 agosto il viadotto sul Polcevera è crollato a Genova, uccidendo in tutto 43 persone. Oggi il governatore Toti lo ricorda dicendo che "la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti". ...

Sei mesi dal Crollo del ponte Morandi a Genova - Toti : Liguria mai arresa - Sky TG24 - : Il 14 agosto il viadotto sul Polcevera è crollato, uccidendo in tutto 43 persone. Oggi il presidente della Regione lo ricorda dicendo che "la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti". ...

Crollo del Ponte Morandi di Genova - la figlia del morto vicentino : non sia un sacrificio inutile : Vincenzo Licata , archivio, Laura, che effetto le hanno fatto le immagini dello smontaggio del Ponte viste in tv? «Rabbia, molta rabbia, anche perché il primo moncone che è stato tirato giù è quello ...

Ponte Morandi - Giugiaro abbandona Genova : “Effetto del Crollo”. La Fiom : “Già deciso prima - strumentalizzano tragedia” : Un gruppo imprenditoriale storico che scappa via da Genova, appena cinque anni dopo averla scelta come sede. E che, pur non trovandosi nella zona rossa, indica tra i motivi dell’abbandono le difficoltà seguite al crollo del Ponte Morandi. È il caso della Giugiaro Architettura&Structures, costola del gruppo Giugiaro specializzata in produzione di rivestimenti e vetrate per grandi edifici, treni e navi. Fondata nel 2014 da Fabrizio Giugiaro, ...

Crollo Genova - Conte : nuovo ponte in piedi entro fine anno : Genova, 8 feb., askanews, - 'Oggi inizia l'operazione di demolizione del ponte, è un giorno importante perché scandiamo il primo passo di un percorso che speriamo sia il più breve possibile. Ci ...

'United for Genova' - l'asta del mondo del calcio a favore delle persone coinvolte nel Crollo : 'C'e´ un mondo del parlare e un mondo del fare. Mi sembra che questa sia la dimostrazione di quella parte del mondo che ha voglia di fare qualcosa - dice il presidente del Genoa Preziosi - e ...

Genova - dieci nuovi indagati nell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi : Ci sono dieci nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Si tratta di tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia e Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale.L'accusa per loro è di falso nel procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico: tra questi il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova.Nella mattinata del 30 gennaio ...

Crollo ponte Morandi di Genova - lo stop alle tasse sarà prorogato : l'annuncio di Toninelli : Lo stop alle tasse per le persone che vivevano nelle zone vicine al ponte Morandi sarà prorogato. Lo ha assicurato Danilo Toninelli: "Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell'esecutivo, sarà ripresentata nel primo ...

Genova - Crollo ponte Morandi : il disastro “ha svelato fragilità - vulnerabilità e inefficienza” : Il disastro del crollo di ponte Morandi “ha assunto per noi genovesi un significato anche simbolico: ha svelato, in modo clamoroso, la fragilità della nostra modernità, la vulnerabilità della città, l’inefficienza dei sistemi di gestione e controllo, pubblici e privati“: lo ha dichiarato Valeria Fazio, procuratore generale della Corte d’Appello di Genova nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno ...

La rottura di due tiranti del pilone 9 all'origine del Crollo del Ponte Morandi a Genova : E' quanto emerge dalle conclusioni dei periti incaricati dalla procura per fare luce sulle cause della tragedia, e depositate al Palazzo di giustizia. Secondo la perizia la rottura dei tiranti fu ...

Crollo Genova - depositata perizia Procura in contrasto con quella di Aspi : I periti sostengono la tesi del cedimento di due tiranti del viadotto. Il Procuratore Cozzi punta ad un secondo incidente probatorio a fine febbraio