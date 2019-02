Catania | vigili del fuoco derubati mentre salvano persone intrappolate da un incendio

Catania - scoppia incendio in palazzo/ Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco : Catania, scoppia incendio in palazzo: in fiamme il settimo piano di una palazzina di Viale Moncada. Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco

Etna - terremoto Catania : 321 vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Catania - tre cuccioli di cane intrappolati dopo il crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...

Crolli a Catania - vigili del fuoco a lavoro : vigili del fuoco al lavoro dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 registrata stanotte alle 3,19 nel Catanese, con epicentro a 2 chilometri a nord di Viagrande, sul versante dell'Etna. La ...

Vigilia di Natale di super caldo in tutt’Italia : +21°C a Palermo e Catania - +20°C a Torino e Bari - +18°C a Milano e Cuneo [DATI e FOTO] : 1/8 ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

