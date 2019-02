Bimba pestata, in "lento miglioramento"

"E' in" ladi 22 mesi ricoverata in rianimazione al Bambino Gesù di Roma, dopo essere stata picchiata dal compagno della madre. "I paramentri cardio-respiratori sono stabili. Laè stata estubata, è cosciente e ha ripreso l'attività respiratoria spontanea. La prognosi rimane riservata",spiega il bollettino medico. La piccola era stata portata in ospedale con diverse ecchimosi alla testa. La madre ha prima detto che era caduta dalle scale, poi sotto torchio dei CC ha ammesso che era stato il compagno.(Di venerdì 15 febbraio 2019)