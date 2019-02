Biathlon | Hofer è settimo | sabato riparte il duello Wierer-Vittozzi

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Vetle Sjåstad Christiansen trionfa negli States - Boe fuori dal podio - Hofer settimo : La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow (Stati Uniti), laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a segno in 6 occasioni, tre delle quali furono i tre ori olimpici individuali di 17 stagioni fa. Ebbene rimaniamo sempre ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Boe tradito dal vento - vince Christiansen. Troppi errori al poligono per Hofer e Windisch : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch inseguono il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Johannes Boe punta all’ennesimo sigillo nella sprint - Hofer e Windisch sognano il podio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA sprint MASCHILE DI Biathlon A SALT LAKE CITY E dopo le donne è il momento degli uomini. La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow, laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe sempre più solo in vetta - Hofer 11° : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

LIVE Biathlon - Individuale 15 km Canmore 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch sfidano il freddo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando ...

