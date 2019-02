Atalanta | Gasperini | Pronti per il Milan | ma serve una prestazione di livello

Atalanta-Milan - Gasperini prepara l’esame rossonero : “ce la possiamo giocare con le big!” : Gian Piero Gasperini pronto all’esame Milan, uno scontro per la Champions League al quale l’Atalanta si è guadagnata il diritto di partecipare “La gara di domani sarà un bell’esame, di quelli tosti, corposi. Ma ci arriviamo preparati. Ai fini della classifica non sarà una partita decisiva, ma sicuramente sarà una gara importante che ti può dare ancora più fiducia e convinzione“. Gian Piero Gasperini introduce ...

Serie A - Antonio Percassi : 'Vorrei Gasperini a vita all'Atalanta' : ... abbiamo prolungato il contratto e non vorrei sentire questa proposta - prosegue il dirigente nerazzurro ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-. Come famiglia siamo innamorati dell'...

Atalanta - Percassi : «Salviamoci - poi pensiamo alla Champions. Con Gasperini c'è grande feeling» : CHAMPIONS OBIETTIVO ESAGERATO - Il numero uno dei nerazzurri, intervenuto al programma Radio Anch'io Sport su Radio 1 ha dichiarato: " Il primo traguardo è sempre raggiungere la salvezza, mancano due ...

Percassi : 'La Champions è un sogno. Gasperini a vita con l'Atalanta' : Siamo molto contenti e speriamo di fare ancora bene - ha detto a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Siamo una famiglia innamorata dell'Atalanta, lavoriamo programmando da 8 anni, abbiamo creato un ...

Atalanta - Percassi blocca Gasperini : “punto a farlo restare qui a vita” : Atalanta, il presidente Antonio Percassi vuole tenersi stretto il proprio tecnico Gian Piero Gasperini dopo le ultime splendide annate “Punto a far sì che mister Gasperini resti a vita all’Atalanta“. Chiude ad ogni ipotesi di un futuro lontano da Bergamo per il tecnico dei nerazzurri il patron dell’Atalanta Antonio Percassi. “Gasperini via per andare in un top club? C’è un bel feeling tra di noi, abbiamo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «La classifica è bella - ma per l'Europa aspettiamo 6 o 7 partite» : BERGAMO - " Spesso ci complichiamo le partite con inizi preoccupanti e ci costringe poi a fare rimonte non sempre facili". Così Gian Piero Gasperini dopo la vittoria in rimonta sulla Spal ai microfoni ...

Atalanta-SPAL 2-1 - Gasperini soddisfatto : “Classifica buona” : ATALANTA SPAL 2-1, il commento del mister- E’ un Gasperini tutto sommato modesto quello che commenta il successo di oggi della sua Atalanta contro la SPAL. Il tecnico dei nerazzurri si gode i 3 punti che proiettano la sua squadra al quarto posto, a parimerito con le romane, in attesa della partita del Milan di […] L'articolo Atalanta-SPAL 2-1, Gasperini soddisfatto: “Classifica buona” proviene da Serie A News Calcio - ...

Atalanta - Gasperini : 'Presto per parlare di Champions : c'è ancora tanto tempo' : Gian Piero Gasperini ha commentato così il successo dei bergamaschi, intervistato da Sky Sport: "Purtroppo spesso ci complichiamo le partite con degli approcci preoccupanti. Così facendo siamo ...

Atalanta - Gasperini soddisfatto : 'Abbiamo vinto una bella gara' : Al termine del 2-1 casalingo sulla Spal, Gian Piero Gasperini è soddisfatto della prova della sua Atalanta:'Abbiamo vinto una bella gara complicandocela molto all'inizio, come ci succede spesso, ...

Atalanta - Gasperini : "Ci complichiamo la vita da soli. Bravi e forti nel reagire" : La vittoria in rimonta contro la Spal conferma l' Atalanta in piena lotta quarto posto, ma Gasperini non è contento: "Siamo consapevoli della nostra forza, ma spesso ci complichiamo la vita da soli. ...

Atalanta - Gasperini : 'Ci complichiamo da soli le partite. Premio Champions? Non era previsto - ma...' : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Sky Sport dopo il successo in rimonta sulla Spal: 'Abbiamo consapevolezza, ma riusciamo spesso a complicarci le partite con inizi preoccupanti perché si ripetono in gare e ci costringono a rimonte, non è ...

Atalanta - Gasperini : “Contro la Spal vogliamo vendicare l’andata” : Atalanta Gasperini – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani contro la Spal. L’allenatore della dea ha parlato delle difficoltà che presenterà la partita allo stadio Atleti Azzurri d’Italia: “All’andata la Spal aveva meritato di vincere, è stata forse l’unica partita in cui siamo stati così sotto […] L'articolo Atalanta, Gasperini: ...

Atalanta Spal formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Semplici : Atalanta Spal formazioni probabili – L’Atalanta sfida la Spal in una delle gare delle 15 della 23esima giornata: obiettivo Champions per i nerazzurri. Gasperini ritrova Ilicic dal 1′, con Gomez che torna tra le linee alle Spalle della coppia formata dallo sloveno e da Zapata. Confermatissimo lo schieramento, con Toloi-Djimsiti-Palomino a protezione di Berisha, Hateboer […] L'articolo Atalanta Spal formazioni probabili, le ...

Atalanta - Mancini : 'Gasperini è un martello. Abbiamo quattro mesi per sognare' : Cinque gol in campionato, la sua Atalanta che punta la zona Champions League. La stagione di Gianluca Mancini è stata finora da incorniciare, con il 2019 che è iniziato nel modo migliore possibile. "...