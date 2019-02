Amianto | Piemonte | presto bando da oltre 2 mln di euro per la rimozione

meteoweb.eu

: @ennione @stefanoesposito @Umberto_Ecco @SergioCosta_min anche no... - GVergnasco : @ennione @stefanoesposito @Umberto_Ecco @SergioCosta_min anche no... - MarcodallaSarde : @Radicali @ab_itudinario @silvjamanzi #Notav l'amianto fa bene alla salute? L'inquinamento delle fabbriche in Piemo… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Saràal via inunper assegnaredue milioni diai Comuni per ladell’. Lo ha deciso la Giunta Chiamparino, che nella riunione di oggi ha approvato i criteri per l’assegnazione.Lo stanziamento totale sara’ di due milioni e 50 mila, per gli anni 2019 e 2020. Sara’ data priorita’ agli interventi su immobili di proprieta’ comunale, favorendo la bonifica degli edifici scolastici. L’importo massimo assegnabile per ciascun intervento e’ di 250 mila. Potrà coprire i costi di bonifica, di ripristino, e gli oneri per la sicurezza.“Con questo provvedimento – spiega l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia – la Giunta regionale ha dato un’ulteriore segnale dell’importanza che riveste la salute dei cittadini, a partire da quella dei bambini e ...