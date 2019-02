Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 20 | 10

romadailynews

: ??#Bonucci in gruppo, buone notizie in casa #Juventus ??Le ultime sulle condizioni di Barzagli, Douglas Costa e… - DiMarzio : ??#Bonucci in gruppo, buone notizie in casa #Juventus ??Le ultime sulle condizioni di Barzagli, Douglas Costa e… - Agenzia_Ansa : Commozione e lacrime per Anna Tatangelo sul finale del suo brano Le nostre anime di notte. La cantante, con un eleg… - cremaonline : #Ricengo: Salviamo il Menasciutto e Wwf, domenica raccolta rifiuti -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo giovedì 14 febbraio in studio a Giugliano per legno per le modalità in apertura perché il tesoro e le Ferrovie dello Stato potrebbero superare il 50% nella newco per la nuova L’Italia ha detto il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio con i sindacati ministro avrebbe spiegato che la partecipazione del tesoro e di Ferrovie dello Stato e garanzia per l’operazione per la tutela i diritti dei Lavoratori se Comunque ciò non esclude altre partecipazioni di società pubbliche e private termine ultimo per la presentazione del piano industriale tu la compagnia è il 31 marzo e addio al Gigante dei cieli laribus manda intenzione la Cri 80 pochissimi ordine con i primitivi nel 2021 l’ultima consegna mentre il suo Rivale storico il Boeing 747 primo superjet per numero di passeggeri ...