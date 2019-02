Spalletti | ' Icardi? Non credo ci saranno problemi A Vienna vittoria di squadra'

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “Buona prova. Icardi? Vedremo all’incontro” : Rapid VIENNA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale di Europa League: “Risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene […] L'articolo Rapid Vienna-Inter, Spalletti: “Buona prova. Icardi? ...

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “caso Icardi? Non ci saranno problemi” : Vittoria per l’Inter nella gara di Europa League contro il Rapid Vienna, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport di Spalletti che si sofferma sul caso Icardi: “risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene in campo difensivamente e che ha gamba quando riparte. Le scelte le ho fatte in funzione dei loro strappi sui trenta quaranta metri, quando ci ...

Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti : “Icardi ha deciso di non venire” : Rapid VIENNA INTER conferenza Spalletti – “Siamo venuti a Vienna per tentare di fare risultato e vincere. Abbiamo una partita importantissima davanti, ci sono già passate davanti altre situazioni che non siamo riusciti a prendere: tutte le attenzioni adesso vanno alla partita”. Restare concentrati sulla trasferta valida per i 16esimi di finale di Europa League […] L'articolo Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti: ...

