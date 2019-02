Pisa | ago di rosmarino nell' intestino | salva grazie a un intervento d' urgenza

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ora che il peggio è passato, quel piccolo ago diche per poco non l'ha uccisa perché in pancia si era trasformato in una scheggia acuminata, l'ha messo in un barattolo di vetro. Lo tiene bene in vista per ricordare il pericolo scampato e la bizzarria del caso.Credeva d'essere stata colpita da una violenta forma influenzale, perché aveva forte mal di pancia e vomito. Invece ha rischiato di morire a causa del. E' bastato aver ingerito una 'fogliolina' della nota pianta che comunemente si usa per insaporire i cibi, a provocare'organismo di una donna di 57 anni conseguenze che l'hanno ridotta in fin di vita. E' accaduto a. Operata d', è statata....