Modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di febbraio | al via

optimaitalia

: Modalità notturna su #SamsungGalaxyS9 e S9 Plus con l'aggiornamento di febbraio: al via la distribuzione il 14 febb… - OptiMagazine : Modalità notturna su #SamsungGalaxyS9 e S9 Plus con l'aggiornamento di febbraio: al via la distribuzione il 14 febb… - lividinelcuore : ho rimesso twitter con la modalità notturna e me ne sto pentendo di già, cos’è questo schifo - hguesswho : Ho messo la modalità notturna anche su #Telegram, i miei occhi ringraziano -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Un regalo di San Valentino con i fiocchi. I possessori diS9 e S9stanno cominciando a ricevere la funzionecon l'aggiornamento diora in prima diffusione. Della possibilità che il dark mode giungesse sull'attuale top di gamma (ancora per poco) del produttore asiatico avevamo già parlato in passato ma alle ipotesi ora si sovrappongono i fatti. Due specifici aggiornamenti portano con se la corposa novitàCome ci fa sapere in questi minuti AllAbout, suiS9 e S9stanno giungendo i rispettivi firmware G960FXXU2CSB3 o G965FXXU2CSB3, con una dimensione non per nulla trascurabile pari a 360 MB. I due pacchetti software includono la patch di sicurezza del mese dima non solo: introducono appunto sulle ammiraglie lanotte. Per chi non lo sapesse, si tratta di quella funzionalità che predilige sfondo ...