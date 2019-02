Mariah Carey ha confuso i Chainsmokers con gli One Direction

Mariah Carey e John Legend saranno in concerto allo stadio di Firenze a giugno : ...8 giugno Mariah Carey e John Legend saliranno sul palco dello stadio Artemio Franchi di Firenze per un concerto molto speciale che celebrerà le bellezze della città che ci invidia tutto il mondo. ...

Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 - una data a Firenze : info biglietti in prevendita : I Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 saranno in grado di dare grande risalto alla città di Firenze, che ospiterà il live allo Stadio Artemio Franchi per l'iniziativa Florence4Ever. Si tratta del brand ideato da Marco Bosco e con il quale si intende intensificare il legame del capoluogo toscano con gli Stati Uniti d'America e promuovere l'importanza di Firenze in giro per il mondo attraverso la solida partnership con ACF ...

Mariah Carey e il concerto in Arabia Saudita. Le attiviste chiedono la cancellazione dell'evento : Nelle ultime ore il profilo twitter di Mariah Carey è stato inondato da critiche e accuse feroci per la sua partecipazione all'inaugurazione di un torneo di golf a Jedda, in Arabia Saudita. Le ...

Mariah Carey - ISIS minaccia concerto in Arabia Saudita?/ "L'avvertimento non deve essere preso alla leggera…' : Paura e preoccupazione per Mariah Carey. Come ha specificato il portale web Tracking Terrorism ci potrebbe essere la minaccia da parte dell'ISIS.

Mariah Carey è stata denunciata per molestie da un’ex assistente : Il 16 gennaio Mariah Carey è stata denunciata per molestie da un'ex assistente, secondo un documento depositato presso la Corte Suprema di Los Angeles. La denuncia arriva da Lianna Shakhnazaryan, che racconta che durante i due anni di servizio presso la cantante è stata sottoposta ad abusi fisici e verbali, e anche ad umiliazioni razziali specialmente da parte della manager. Shakhnazaryan era stata assunta nel 2015 per assistere Mariah Carey ...

Mariah Carey : non indovinerai mai quanti milioni di dollari ha guadagnato grazie a “All I Want For Christmas Is You” : Il singolo natalizio per eccellenza The post Mariah Carey: non indovinerai mai quanti milioni di dollari ha guadagnato grazie a “All I Want For Christmas Is You” appeared first on News Mtv Italia.