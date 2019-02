Il primo appuntamento con l' Europa

La nuova avventura di Flavio Montrucchio : condurrà primo appuntamento su Real Time : L'indiscrezione arriva da Novella 2000 e vorrebbe Flavio Montrucchio pronto ad approdare nella famiglia Discovery. Montrucchio sarà infatti il conduttore di Primo Appuntamento, tra i...

Montrucchio scalza Corsi da primo Appuntamento : Discovery riscalda i motori per la partenza dei nuovi programmi previsti per la primavera e tra questi è previsto il ritorno dell'amato dating show Primo Appuntamento . Fonti certe confermano l'arrivo ...

primo appuntamento - Flavio Montrucchio sostituisce Gabriele Corsi alla conduzione? : “Primo Appuntamento“, il dating show di Discovery, si prepara a tornare in onda e uno scoop di Novella 2000 rivela che alla guida del programma ci sarà Flavio Montrucchio, che prende il posto di Gabriele Corsi, passato in Rai reduce dal flop di “B Come Sabato”. Amato ex attore e volto Mediaset, Montrucchio approda così a Discovery come conduttore di “Primo Appuntamento”. L'articolo Primo Appuntamento, Flavio ...

primo appuntamento - come evitare gaffe con le straniere : “Italians do it better”, portava scritto Madonna su una t-shirt durante un suo show a Torino qualche anno fa, facendo inorgoglire la maggior parte degli uomini del nostro Paese. Ma se “gli italiani lo fanno meglio”, si presume anche il Primo appuntamento. Per evitare di beccarsi un due di picche senza ritorno, meglio sapere che le abitudini cambiano a seconda della nazionalità. Non è soltanto questione di ...

L'Essere e l'Umano - rassegna teatrate da lunedì 11 a Nocera - primo appuntamento l'Anfitrione di Plauto. : Card completa per cinque spettacoli 50,00 euro Minicard primi tre spettacoli 35,00 euro Riduzioni rivolte a under 18 e over 65 Biglietti ore 18.00 / 21.00 Orario botteghino: Lun / Sab dalle 18 alle ...

Mila Kunis e Ashton Kutcher - il primo appuntamento (del 2019) : Mila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersIl primo appuntamento del 2019 (ovvero una «serata senza figli») per Mila Kunis, 35 anni, e Ashton Kutcher, 40, non poteva non essere sugli spalti, a fare il tifo per i padroni di casa: ...

Pentathlon - International Budapest Indoor 2019 : quattro italiani raggiungono la finale del primo appuntamento stagionale : Buone notizie per l’Italia del Pentathlon moderno. quattro atleti su cinque si qualificano per la finale dell’International Budapest Indoor, dopo le qualificazioni maschili che si sono disputate nella giornata odierna. Andiamo ad analizzare il comportamento dei nostri rappresentanti nei due raggruppamenti. Nel Gruppo A si qualifica davanti a tutti il padrone di casa Adam Marosi con 1149 punti (244 nella scherma, 307 nel nuoto e 598 nella laser ...

Pentathlon - International Budapest Indoor 2019 : sei azzurre qualificate alla finale del primo appuntamento stagionale : E’ iniziata benissimo la stagione 2019 per l’Italia del Pentathlon moderno: la prima uscita del nuovo anno per gli azzurri è arrivata in Ungheria, all’International Budapest Indoor, dove oggi si sono tenute le qualificazioni femminili. Ottimo il risultato complessivo, con le sei azzurre impegnate tutte passate alla finale di mercoledì. Domani le qualificazioni maschili. Nel Gruppo A erano impegnate Claudia Cesarini, Irene ...

Nasce Spike Volleyball - il primo videogioco sulla pallavolo! Appuntamento il 5 febbraio - rivoluzione negli eSports : Martedì 5 febbraio sarà una giornata importantissima per tutti gli appassionati di volley, da decenni gli amanti di questo sport attendevano un videogioco tematico ma non si era mai arrivati alla realizzazione effettiva. Tra un paio di settimane tutto cambierà e verrà presentato al pubblico “Spike Volleyball”, un videogame per Playstation, Xbox e computer sviluppato da Black Sheep Studio. L’universo dei videogiochi sportivi è ...

Idee per un primo appuntamento : Avete matchato su Tinder, quindi conoscendovi, siete riusciti a spuntare un primo appuntamento dal vivo: ben fatto! Ma ora viene il bello: dovete pianificarne uno che sia memorabile, ma soprattutto che vi garantisca una seconda uscita, se lei vi piace davvero. D'accordo, la buona vecchia uscita al ristorante per cena o al locale alla moda per un cocktail funzionano sempre, ma sono ormai un po' demodé, non trovate? Se volete cercare di ...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Donne e rapporti intimi al primo appuntamento - le cose peggiori che ti capitano se lo fai : Ci siamo: sta per arrivare il grande giorno, quello del primo appuntamento con quel ragazzo che ti piace tanto. E i dubbi ti iniziano ad assalire… Che dubbi? Quelli su come comportarsi – in termini sessuali – con il ragazzo che ti piace. Da una parte vorresti andarci a letto perché ti piace molto e sogni quel momento da tempo. Dall’altra hai paura che lui potrebbe giudicarti come una troppo facile… E allora capiamolo insieme: cosa è giusto e ...

“Le giornate della salute” : successo a Taormina per il primo appuntamento dedicato alla prevenzione otorinolaringoiatrica : Decine i controlli effettuati durante il primo appuntamento de “Le giornate della salute” ideato dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico – chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, e organizzato nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina. Un’iniziativa rivolta principalmente alla prevenzione delle patologie che riguardano da vicino la terza età, con screening e visite gratuite, che ...

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...