Disponibile il primo aggiornamento di Apex Legends | pubblicato il patch note completo

METRO EXODUS : Disponibile il primo Episodio del Making Of : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la prima parte del Making of di METRO EXODUS – una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a METRO EXODUS. METRO EXODUS: Visita gli studios 4A Games con il Making Of Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti ...

METRO EXODUS : Disponibile il primo Episodio del Making Off : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la prima parte del Making of di METRO EXODUS – una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a METRO EXODUS. METRO EXODUS: Visita gli studios 4A Games con il Making Of Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti ...

Pagan Online : Disponibile il primo video gameplay del gioco : In rete è stato pubblicato da parte di Wargaming il primo video gameplay di Pagan Online, l'RPG d'azione isometrico presentato per la prima volta a novembre.Come riporta VG247, si tratta di un titolo che tratta temi mitologici pre-cristiani, e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. La presentazione iniziale del progetto è stata piuttosto breve, per cui questo primo filmato di gioco calza a pennello, permettendo agli appassionati del ...