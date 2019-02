Anthem | EA ha pubblicato le date e gli orari del pre-load di Anthem

eurogamer

: @MomoHWright giusto, ma oltre che a quello la gente se n'è abbastanza fregata del fatto che è pubblicato dalla EA,… - Tyeldi : @MomoHWright giusto, ma oltre che a quello la gente se n'è abbastanza fregata del fatto che è pubblicato dalla EA,… - infoitscienza : Pubblicato il trailer di lancio di Anthem - VG247it : Pubblicato il trailer di lancio di Anthem -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Se avete acquistato(nuovo TPS fantascientifico di BioWare) e non vedete l'ora di effettuare il pre-del titolo, allora è il vostro giorno fortunato, EA ha infattiglicompleti per PC ed Xbox One.Come riporta VG247, gli utenti Xbox One hanno potuto scaricare i circa 34GB necessari già da una settimana, ricordiamo che potrete effettuare il pre-solo se siete membri EA Access o in caso di pre-ordine sul Microsoft Store. Su PC, per gli utenti Origin Access (sia Basic che Premier) il pre-sarà disponibile da domani nei seguentiSu PS4 la situazione è diversa, effettivamente BioWare ed EA non hanno affermato nulla in merito alleper la console Sony, alcuni sostengono che il pre-sarà disponibile nelle stesse fascee della versione PC, ma non è possibile confermarlo. I pre-sul PSN tendono ad essere disponibili solo qualche ...