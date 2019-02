Immigrazione | per 6 italiani su 10 è problema prioritario

Sondaggi Demopolis : per italiani - Immigrazione e welfare non sono le priorità del Paese : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’istituto di ricerca Demopolis sulle priorità degli italiani per l’agenda di governo (inerentemente agli obiettivi da realizzare per il futuro dell’Italia), emergerebbero le seguenti informazioni. Premettiamo che il Sondaggio in questione è stato realizzato sotto la supervisione del direttore di Demopolis, Pietro Vento, per il programma Otto e mezzo condotto su La7 da Lilli Gruber. ...

21 Savage - il rapper arrestato in Usa dalle autorità anti Immigrazione : Il rapper 21 Savage è stato arrestato dalle autorità anti immigrazione statunitensi. Da oltre 12 anni vivrebbe illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto è avvenuto ad Atlanta poco prima della finale del Super Bowl. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla stampa d’oltreoceano, il cantante più volte nominato ai Grammy, e nelle posizioni alte delle classifiche Usa con il suo recente I am > I was, sarebbe entrato illegalmente nel 2005 ...

Matteo Salvini - i veri numeri sull'Immigrazione : per la prima volta le espulsioni superano gli sbarchi : Sull' immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati. Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo Twitter. ...

Sea Watch - la procura di Catania indaga per associazione a delinquere e Immigrazione clandestina : Un’indagine per associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina ma a carico d’ignoti. È quella aperta dalla procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina. Dalle risultanze investigative sul soccorso in mare, sottolinea il procuratore Carmelo Zuccaro, ...

Brindisi - scontro sul centro Immigrazione per minori di Tuturano : in 300 sono contrari : Nella piccola frazione di Tuturano, ad una decina di chilometri a sud di Brindisi, vi è in atto un vero e proprio "scontro" tra i cittadini, e la decisione dell'amministrazione comunale di aprire proprio qui un centro di accoglienza migranti. Nello stesso verrebbero accolti ragazzi minorenni non accompagnati o che hanno appena compiuto la maggiore età. Le sezioni locali dei partiti Lega e Fratelli D'Italia hanno richiesto nei giorni scorsi al ...

Perché gli scafisti non sono il vero problema dell’Immigrazione : Imbarcazione di migranti (crediti: U.S. navy photo by Chief Information Systems Technician Wesley R Dickey/Released – CC) Fermare gli scafisti. Una dichiarazione che nella politica italiana sembra diventata un mantra. E che all’apparenza potrebbe giustificare qualsiasi tipo di azione o di ulteriore dichiarazione, non importa quanto discutibile. D’altronde chi potrebbe dirsi a favore degli scafisti? Nessuno, ovviamente: mettono in pericolo ...

Scola a Tgcom24 : "Immigrazione - manca una politica globale ma ho speranza nella società civile" : Il cardinale ha parlato a Stanze vaticane: "La gestione del fenomeno è indice della profondità della crisi dell'Europa"

Malta propone partnership per gestire Immigrazione e posti di lavoro : Il ministro degli esteri di Malta Carmelo Abela lancia un messaggio di critica rivolto a quanti, secondo la sua opinione, arrivano a demonizzare il fenomeno dell'immigrazione. Parole che non possono ...

Immigrazione : accordi bilaterali per filtrare gli arrivi dai Balcani : "È necessario che l'Unione Europea assuma un ruolo più attivo nel far valere il proprio peso politico ed economico per bloccare le partenze e favorire i rimpatri". Lo ha dichiarato il governatore del ...

Chiedevano 3mila euro a tratta - 14 fermi in Sicilia per Immigrazione clandestina : Palermo, 15 gen., askanews, - Un gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette è stato smantellato dai finanzieri di Palermo, coordinati dalla ...

Immigrazione clandestina - a Palermo sequestrati beni per tre milioni : I finanzieri del comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura locale, stanno eseguendo 14 provvedimenti di fermo di cittadini italiani e stranieri appartenenti ad un a banda dedita allo sfruttamento dell’Immigrazione clandestina, al contrabbando di tabacchi lavorati e alla fittizia intestazione di ...

Palermo : Immigrazione clandestina - 14 fermi e sequestri per 3 milioni di euro : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, in collaborazione con personale dello Scico e dei Comandi Provinciali di Trapani e Agrigento, nonché del Reparto Operativo Aero

Terrorismo e Immigrazione clandestina - 15 fermi in Sicilia. Il pentito : “Parlo per evitare esercito di kamikaze in Italia” : “Vi sto raccontando quello che so perché voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia”. È iniziata con queste parole di un pentito del Jihad, l’indagine della Dda di Palermo che ha portato al fermo di 15 persone nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia accusate di istigazione a commettere delitti in materia di Terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento ...