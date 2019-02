Come rinnovare le scarpe da ginnastica

dilei

: Uno come @MauroIcardi deve rinnovare un contratto che scade nel 2021? Ma di cosa parliamo. #lads - fraudagio : Uno come @MauroIcardi deve rinnovare un contratto che scade nel 2021? Ma di cosa parliamo. #lads - Bioeconet : @pasti_marco >>> Non penso certo di poter bloccare uso di una tecnologia e il processo economico che la sostiene. I… - chiara_loffredo : @DiMarzio Speriamo che non arrivi vivo al rinnovo Profondamente indignato da appassionato di calcio, ma come si pu… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Il mondo del risparmio è davvero infinito: piccoli gesti possono aiutarci a risparmiare denaro, soprattutto se ci dedichiamo alla tecnica del “fai da te“. Questa tecnica può essere applicata anche perleda: sono rovinate? non ti piacciono più? Ecco delle idee per rinnovarle senza doverle cambiare.da: rinnovale con il fai da te! A volte basta davvero poco per trasformare un paio direndendole “nuove”. Se hai delledi tela che non ti piacciono più, puoi rinnovarle con della semplice colla e dei brillantini colorati o mono-colore (per esempio argento o oro).Basta togliere i lacci, mischiare la colla ai brillantini che hai scelto e spennellare la stoffa delleapplicando una o due mani di colla “brillantinata”. Lascia asciugare molto bene, riposiziona i lacci ed avrai un nuovo ...