Come abbinare un pantalone nero per una serata chic

dilei

: Donna Glamour: Dolcevita: come indossarlo in primavera. - DanDec1964 : Donna Glamour: Dolcevita: come indossarlo in primavera. - juveammore : mi sta venendo l'ansia perché dal cercare come abbinare un pantalone khaki sono passata al cerchio di Itten. sono a… - Note_di_Vetiver : RT @DonnaGlamour: Dolcevita: come indossarlo in primavera -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Questa settimana rispondo a Patrizia che mi chiede:Ho circa 50 anni e devo andare ad unaimportante a metà febbraio. Pensavo un, ma sopra cosa possoIlè un passe partout sempre utile: vediamo se riesco a darvi qualche consiglio suabbinarlo con stile per unaPantaloni a gamba ampia MM6 Maison Margiela, Blusa a portafoglio con cintura Jonathan Simkhai, Pumps Jimmy Choo, Clutch Alexander McQueen, Profumo La Petite Robe Noire Guerlain, Anello Mikiko Jewelsunper una: con il top importante Credo che questo sia l’abbinamento più semplice e di più facile riuscita. Abbinate aluna camicia in un tessuto importante,il raso o il crêpe di seta, con maniche lavorate, collo a fiocco e colori non troppo sgargianti. A seconda della vostra carnagione, i toni ...