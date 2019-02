Ultimo contro i giornalisti a Sanremo dopo la vittoria di Mahmood

lanostratv

: I toni accesi di #Ultimo: 'Al contrario di tanti giornalisti che hanno rotto il ca... tutta la settimana, con la pr… - rtl1025 : I toni accesi di #Ultimo: 'Al contrario di tanti giornalisti che hanno rotto il ca... tutta la settimana, con la pr… - SerieA : È finita allo Stadium! La Juventus pareggia contro il Parma, grazie a Gervinho all'ultimo minuto! Juventus 3?? -… - Mov5Stelle : La mafia ha guadagnato 3 miliardi di euro nell’ultimo decennio dirottando i fondi europei destinati a un parco nazi… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)deluso si scagliain conferenza stampa Il secondo classificato al Festival 2019si è scagliatodurante la conferenza stampa avvenuta subitola proclamazione del vincitore di. Il ragazzo ha spiegato di non aver mai avuto la pretesa di trionfare:“Me l’avete tirata. Io mi sono grattato, ma non è servito”.Secondo il punto di vista di, la suasaràil Festival con i concerti, le persone che assisteranno ai live che gli vogliono bene e che si riconoscono in quello che scrive:“Sono contento di aver partecipato e son contento per il ragazzo”.Il cantante, dato per vincitore annunciato della 69esima edizione targata per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni, si è visto strappare dalle mani il primo posto andato (a sorpresa) a Mahmmod....