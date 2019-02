Se navigare in internet è facile | il merito è tutto dell' Europa

Smartphone : dal 2025 a navigare su Internet saranno il 72 per cento : Secondo il World Advertising Research Center dal 2025 gli utenti che navigheranno su Internet lo faranno principalmente da Smartphone , oltre il 72 per cento . Un dato che non sorprende vista la tendenza attuale che vede la costante crescita della navigazione mobile attualmente intorno al 50 per cento degli utenti.Per le aziende significa dover modificare il proprio modello di business verso esperienze mobile migliori di quelle attuali e ...

5 filtri per far navigare i bambini al sicuro su internet : (ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Tenere i propri figli al sicuro su internet è il primo obiettivo di qualsiasi genitore. Oggi i bambini sono bombardati dalla tecnologia e hanno accesso in maniera molto prematura a un mondo di informazioni che non sempre, per età e maturità, sono in grado di gestire. Nascondere la testa sotto la sabbia non è possibile. Sarebbe anacronistico pensare di non dare ai ragazzi uno smartphone o un tablet da provare, ...