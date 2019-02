Sanremo | esposto del Codacons all' Antitrust | ' Televoto umiliato'

Il Codacons e l’esposto all’Antitrust per il televoto di Sanremo : “Il pubblico annullato e umiliato - reso inutile dalle altre giurie” : Il Codacons presenta un esposto all'Antitrust per il televoto del Festival di Sanremo 2019. Il risultato del televoto è stato completamente ribaltato da quello delle altre giurie e l'associazione dei consumatori presenterà domani un esposto formale all'Autorità per la concorrenza. L'oggetto della denunciando è il meccanismo di voto dell'ultima serata del Festival di Sanremo, che si è tenuta ieri sera, sabato 9 febbraio. Al termine della ...