Sanremo | 10 | 6 mln spettatori per finale | 56 | 5% share

Ascolti TV | Sabato 9 febbraio 2019. 10 - 6 mln e il 56.5% per la finale di Sanremo : Mahmood Ieri, Sabato 9 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.51 alle 21.23 – Sanremo Start ha raccolto 10.691.000 spettatori con il 43.5% mentre la serata finale del Festival di Sanremo 2019 ha ottenuto 10.622.000 spettatori con il 56.5% (Qui gli Ascolti della prima serata, qui quelli della seconda, qui quelli della terza, qui quelli della quarta, qui il dato delle finali degli ultimi anni). Nel dettaglio la prima parte – dalle ...

Sanremo : 9 - 6 mln spettatori - share 46 - 1% : 10.33 Sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara. L'anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 MILA telespettatori e il 51.1% di share.

Sanremo - oltre 9mln per seconda serata : 10.10 Per la seconda serata del Festival di Sanremo gli spettatori sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47,3% di share. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli di un anno fa, quando la seconda serata del Festival ottenne una media di 9 milioni 687 mila spettatori pari al 47.7% di share.

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 10 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 telespettatori, share 1,9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 966.000, 3,95%. Su Canale ...

