ilnapolista

: L’ultima volta era andata così. Dopo la denuncia di @AvvAMaestri, Salvini lo aveva disprezzato in pubblico e poi av… - civati : L’ultima volta era andata così. Dopo la denuncia di @AvvAMaestri, Salvini lo aveva disprezzato in pubblico e poi av… - LegaSalvini : SALVINI A SUVIGNANO RESTITUISCE ALLA TOSCANA UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA - SSCNapoliNews : Repubblica Firenze elogia Lafont: “Diventare grandi in una notte” -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La sua valutazione è già raddoppiata, in una notte. Quella col Napoli, per, sarà una gara che difficilmente potrà dimenticare”. Comincia così l’elogio diper il portiere viola.“Ha sbarrato la strada agli avversari con alcuni interventi davvero strepitosi. Su tutti quelli su Zielinski e Mertens, con tuffi e guantoni che si sono opposti ai partenopei in un misto di reattività e lucidità fuori dal normale (…). Se Ancelotti non è riuscito a passare al Franchi e a riprendersi la rivincita sui tre schiaffi di Simeone, è merito soprattutto di”.passa ai conti: “Gli oltre otto milioni di euro spesi in estate per portarlo da Tolosa anon sono passati inosservati. La sua valutazione, però, è già raddoppiata”.E ancora: “Con le super parate messe in mostra col Napoli, sono salite a otto le gare in ...