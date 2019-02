huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Calenda: se il problema sono io pronto a cedere la leadership a Gentiloni - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Calenda: se il problema sono io pronto a cedere la leadership a Gentiloni - HuffPostItalia : Calenda: se il problema sono io pronto a cedere la leadership a Gentiloni - Gio15474822 : @thebravechoice @CarloCalenda Non credo sia nella storia di Calenda, il problema del PD sta proprio nella contrappo… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) "Una parte dell'apparato del Pd (molto più dei candidati alle primarie), pensa che la proposta di Siamo-Europei possa essere strumentale per una "scalata ostile" al partito. Voglio essere chiaro: è del tutto evidente che spetta a chi sarà eletto segretario decidere la linea del Partito democratico. Ma è doveroso chiarire, prima del 3 marzo, se questa linea coinciderà con quella indicata dal manifesto". Lo precisa in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, l'ex ministro Carlo, promotore del manifesto Siamo-europei. "Una risposta pubblica - continua- è dovuta alle migliaia di firmatari del manifesto, molti dei quali peraltro militanti e amministratori del Pd. E se l'ostacolo alla costruzione della lista unitaria è la mia presenza nelle liste come front runner e i connessi fantascientifici rischi di "scalata ostile" ...