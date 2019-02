Buffon | ' Nella Juventus non giocano comprimari'

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Sta per tornare la Champions League e molti addetti ai lavori manifestano le loro idee su ciò che potrebbero essere gli scenari futuri di questo attesissimo torneo: tra questi anche l'ex portiere bianconero GianluigiL'estremo difensore, adesso in forza al Paris Saint Germain, è reduce dalla sofferta vittoria contro il Bordeaux. I parigini questa volta hanno vinto solo per 1-0, grazie al rigore segnato da Cavani, che in seguito si è infortunato. Oltre all'uruguaiano, i transalpini in vista del match d'andata contro il Manchester United, dovranno fare a meno di Neymar....