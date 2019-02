Ad un anno dalla Veritatis Gaudium | la teologia restituita al Popolo di Dio

Fiorentina - il 4 marzo sarà un anno dalla morte di Astori : la società chiede di spostare la gara contro l’Atalanta : Davide Astori ci ha lasciati il 4 marzo del 2018, proprio un anno dopo la squadra di mister Pioli dovrà giocare contro l’Atalanta La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto all’interno dello spogliatoio della Fiorentina. Quel maledetto 4 marzo ad Udine se n’è andato il capitano viola, un grande uomo oltre che un grande calciatore. Ad un anno di distanza dalla morte di Astori, il suo ricordo è ancora vivo, tanto che la ...

Carlotta Mantovan - pomeriggio triste a un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi : In tv e con la piccola Stella sembra aver ritrovato il sorriso, ma per la bella Carlotta Mantovan non mancano i momenti tristi. Carlotta è rimasta vedova lo scorso marzo con la scomparsa del...

Reggio Calabria - Nuovo Ospedale della Piana : 'le risorse mancanti verranno garantite dalla Regione' : ... alla presenza del delegato alla Sanità Franco Pacenza, della parte tecnica e della parte politica di maggioranza, sono stati affrontati anche i temi riguardanti l'Ospedale della Piana. "Da qualche ...

I risultati ottenuti dalla demo di Anthem hanno superato le aspettative di EA e BioWare : Tramite un post pubblicato sul suo blog ufficiale, BioWare si ha comunicato che i risultati ottenuti dalla recente demo di Anthem hanno superato le sue aspettative e quelle di EA. La sessione dello scorso weekend è andata tutto sommato bene (senza particolari problemi tecnici) e nel mondo sono stata giocate 40 milioni di ore, sommando le 2 demo.Come riporta Dualshockers, in Anthem è presente una forte componente di personalizzazione, i giocatori ...

Pd - Martina tuona dalla Costiera : 'Ci stanno portando in recessione' : Vico Equense - 'Questo governo sta portando l'Italia in recessione. Le scelte che hanno fatto sono pericolose in particolare per il Mezzogiorno. Hanno caricato tutti noi di 50 miliardi di euro di ...

Francesca Fioretti - primi sorrisi a un anno dalla morte di Davide Astori : Francesca Fioretti torna a sorridere a un anno dalla scomparsa dell?amato compagno, Davide Astori. Lo scorso marzo infatti il calciatore che militava nelle fila della Fiorentina è venuto...

Serie B – Cambia il regolamento : dalla prossima stagione saranno 20 le squadre ammesse al campionato : Il consiglio Federale della FIGC ha satabilito che a partire dalla prossima stagione, la Serie B sarà composta da 20 squadre Tra fallimenti, penalizzazioni e possibili ripescaggi, la scorsa estate del calcio italiano, particolarmente per quello di Serie B, è stata piuttosto travagliata. Attualmente il campionato cadetto è composto da 19 squadre ma, secondo quanto stabilito nella giornata di oggi dal consiglio federale della FIGC, a partire ...

Conte : 'Nelle prossime ore i migranti sbarcheranno dalla Sea Watch' : "Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco" dei migranti a bordo della Sea Watch . Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. " Si è aggiunto anche il ...

AlmaDiploma - la crisi dei professionali : un quarto senza lavoro a un anno dalla Maturità : Il nuovo Rapporto presentato a Firenze indaga 85mila studenti dopo l'esame di Stato. Stage e alternanza aumentano del 40% le chance di trovare lavoro

A un anno dalla legge - non c'è ancora lo stop al telemarketing sul cellulare : Nonostante l'approvazione del regolamento che permette di fermare la pubblicità indesiderata nelle cassette postali, dello stop alle chiamate di telemarketing su telefono cellulare ancora non c'è ...

Salvini : «Sì allo sbarco dalla Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

«Ma perché hanno paura?» Prestigiacomo in prima linea Dalla Lega attacchi sessisti : Le battaglie della pasionaria azzurra, in Parlamento da 7 legislature: dalle quote rosa alla fecondazione assistita, passando per le unioni civili e oggi lo sbarco dei migranti