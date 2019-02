Abruzzo | test sul governo

Elezioni regionali Abruzzo - altro che "test locale" : sono tre i grandi motivi d'interesse : Primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. I nomi di punta dei due partiti si sono spesi...

Domenica il voto in Abruzzo : testa a testa tra Pd - M5S e centrodestra : chi sono Legnini - Marcozzi Marsilio : Marcozzi (M5S) gioca tutto sull’attacco alla precedente amministrazione, Legnini (Pd) punta sulla discontinuità col passato, e Marsilio (FdI) sulle infrastrutture

La pagliacciata sulla Tav e l’Abruzzo sono due test per il dopo Europee : Roma. Uno straparla di cose che non sa, ragguagliato sui problemi dei trasporti locali cinque minuti prima dell’incontro coi giornalisti. “Ma quale Tav? Qui i cittadini per percorrere 150 chilometri in treno da Pescara a Roma impiegano sei ore”, dice indignato Luigi Di Maio a Ortona, ignorando che i

Sul selciato spuntano decine di “mani che affogano” - in Abruzzo la protesta contro Salvini : L'installazione per protestare contro il Ministro dell'interno e le sue politiche sull'immigrazione. Insieme alle mani un cartello: "Sentiti libero di esprimere idee disumane di società tra queste mani che affondano, silenti come coloro che in mare hanno la testa nell'acqua. Coraggioso è chi mette in gioco la propria vita non quella degli altri"Continua a leggere

In Abruzzo i "caschi gialli" contestano Di Maio e la politica del "no" : Deve essere stato inaspettato per Luigi Di Maio ritrovarsi contestato in terra NoTriv da chi è favorevole alle attività di ricerca ed estrazione di gas e petrolio. Questa mattina ad Ortona un gruppo di lavoratori del settore oil&gas ha manifestato fuori dal teatro Francesco Paolo Tosti, dove il vice

Sondaggi Swg - elezioni regionali in Abruzzo : Marsilio in testa - la Marcozzi lo insegue : Stando al Sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia all’istituto di rilevazioni Sondaggistiche Swg, il senatore Marco Marsilio (FdI), candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione Abruzzo, sarebbe in testa con un buon margine di vantaggio sulla diretta concorrente, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, che lo starebbe continuando ad inseguire per recuperare lo svantaggio percentualistico. Al terzo posto poi ...

REGIONALI : TAJANI A L'AQUILA PER PRESENTAZIONE LISTA FI - ''Abruzzo test NAZIONALE'' : ... con i gilet azzurri, che non sono i gilet gialli che distruggono i negozi, ma quelli che vogliono portare più persone nei negozi, sono quelli che vogliono far crescere l'economia del nostro Paese,...