Abdon Pamich | Vi racconto come si viveva nella mia Fiume | città aperta

(Di domenica 10 febbraio 2019) "Disinteresse e tanta ignoranza. Alcuni dei mali di oggi, per me, sono questi. E l'antidoto è uno solo: la memoria, da conservare e promuovere. Perché quando si nascondono la storia e i fatti, con la scusa delle ideologie che oltretutto ci hanno rovinato, siamo messi male. L'unica cosa che ci salva, in certi casi è il ricordo, da tramandare di padre in figlio. Sempre".Parole di Abdon Pamich, marciatore pluri-medagliato, campione olimpico di Tokyo nel 1964, che in una chiacchierata con l'Agi, parla stavolta non tanto dei suoi successi e meriti sportivi ma piuttosto, della sua condizione di esule fiumano.Pamich è l'atleta che ogni anno dà il via alla corsa del Ricordo che si tiene nel quartiere giuliano dalmata di Roma, anche se all'edizione 2019, per motivi personali, non potrà esserci. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo vinta meritatamente ...