: La #solidarietà dei giocatori del #Cagliari ai #pastori sardi che protestano da giorni contro il caro del latte di… - TgLa7 : La #solidarietà dei giocatori del #Cagliari ai #pastori sardi che protestano da giorni contro il caro del latte di… - Cyber_Feed : Ultim'ora #A S.Siro solidarietà ai pastori sardi - GalvaniM : Il #Cagliari porta a San Siro la protesta degli allevatori sul prezzo del #latte. Prima di affrontare il Milan, i c… -

Il Cagliari porta a Sanla protesta degli allevatorisul prezzo del latte. Prima di affrontare il Milan, i calciatori rosso-blu hanno posato in campo con una maglietta bianca con scritto 'ai'. Ieri la squadra, in partenza per Milano, è stata fermata da un gruppo diche chiedevano di non giocare per dare visibilità alla loro vertenza. In segno di, alcuni giocatori hanno partecipato al gesto simbolo della protesta, rovesciando dei bidoni di latte.(Di domenica 10 febbraio 2019)