Torino | Appendino | Condanno violenze | solidarietà a polizia

Torino - la caduta di Giordana e l’ascesa di Pasquaretta (fino all’inchiesta) : così si è sciolta la triade di Chiara Appendino : La triade di Chiara Appendino si è sciolta. Due diverse inchieste delle procura di Torino, sempre condotte dai carabinieri della polizia giudiziaria e sempre coordinate dal sostituto procuratore Gianfranco Colace, hanno fatto saltare prima il capo di gabinetto Paolo Giordana e poi il portavoce Luca Pasquaretta. I due uomini erano entrambi contrastati dai consiglieri del Movimento 5 stelle, ma la sindaca ha avuto due atteggiamenti diversi con ...

Torino - le intercettazioni dell’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Torino - indagato per estorsione ex portavoce Appendino : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E ancora: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Al telefono Luca Pasquaretta non si faceva scrupoli, non sapeva di essere intercettato. Ma sono proprio quelle intercettazioni, riportate da La Stampa, che hanno portato la procura ad aprire un’indagine con l’accusa di estorsione ai danni della sindaca di ...

Torino - ex portavoce sindaca indagato per estorsione contro Appendino. Castelli : “Stop a collaborazione” : “A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati. Laura Castelli”. La viceministra dell‘Economia in una nota annuncia la sospensione del rapporto di lavoro l’ex portavoce di Chiara Appendino, ...

Torino - ex portavoce Pasquaretta indagato per estorsione contro Appendino. Castelli : “Stop a collaborazione” : “A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati. Laura Castelli”. La viceministra dell’Economia in una nota ha annunciato la sospensione del rapporto di lavoro l’ex portavoce di Chiara Appendino, ...

L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato per estorsione - traffico di influenze illecite e turbativa d’asta : Luca Pasquaretta, L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, è indagato per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La scorsa estate la procura di Torino aveva cominciato un’altra indagine su Pasquaretta, per via di una consulenza da 5mila euro

Torino - indagato per estorsione Pasquaretta. E' l'ex portavoce della sindaca Appendino : Un ricatto nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino , di cui per più di due anni era stato il fidato braccio destro. Parlano di questo le nuove indagini su Luca Pasquaretta , ex ...

Torino - estorsione alla sindaca Appendino : indagato Pasquaretta : Torino, estorsione alla sindaca Appendino: indagato Pasquaretta La procura ha mosso nuove accuse nei confronti del giornalista ora nello staff della viceministra all'Economia Laura Castelli. Si ipotizza anche il traffico di influenza illecita e la turbativa d'asta Parole chiave: ...

Torino - nuovi guai giudiziari per l'ex portavoce dell'Appendino : Luca Pasquaretta indagato per estorsione : nuovi guai giudiziari per Luca Pasquaretta , ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino e ora nello staff del sottosegretario all'Economia Laura Castelli. Pasquaretta avrebbe ricattato il ...

Torino - “estorsione a Chiara Appendino” : indagato il suo ex portavoce. Ora è nello staff della viceministra Laura Castelli : Un ‘ricatto’ nei confronti della sindaca Chiara Appendino: voleva un nuovo lavoro oppure, stando a quanto ipotizzano i magistrati, avrebbe fatto rivelazioni compromettenti, riporta Repubblica. Una vera e propria estorsione, ipotizza la procura di Torino, quella che Luca Pasquaretta – ex portavoce della sindaca M5s del capoluogo piemontese – avrebbe fatto subito dopo la fine del suo incarico, lo scorso 5 agosto. Il ...

Torino - indagato per estorsione Luca Pasquaretta : è assistente di Laura Castelli ed ex portavoce di Chiara Appendino : Luca Pasquaretta, assistente del viceministro dell’Economia Laura Castelli ed ex portavoce di Chiara Appendino, è indagato a Torino per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. I fatti contestati a Pasquaretta, la cui casa è stata oggi perquisita dai carabinieri, risalgono a dopo la fine della sua esperienza al fianco della sindaca del capoluogo piemontese, terminata il 5 agosto. Nel pomeriggio, l’assessore al ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Torino - Appendino rimuove l’assessora all’Istruzione dopo le critiche su mense e trasporto studenti disabili : Chiara Appendino anticipa l’opposizione e ritira le deleghe all’assessora all’Istruzione, Federica Patti, finita nel mirino della minoranza in consiglio comunale, ma anche della sua stessa maggioranza. Al termine di un incontro di quasi due ore, la sindaca di Torino ha comunicato la sua decisione di porre termine all’incarico. Questo passo è arrivato dopo un periodo in cui Patti è stata contestata per come ha affrontato le difficoltà legate alle ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Botta e risposta tra sindaco Appendino e Salvini : La Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav . "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader ...