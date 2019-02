Scuola | ministro Bussetti | ' Al Sud non servono più fondi | ma più impegno'

Scuola - ministro Bussetti : “Più fondi al Sud? No - impegnatevi di più”. De Magistris : “Vergogna” - M5s : “Chieda scusa” : Infuria la polemica sulla dichiarazione del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilasciata ieri durante la sua visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Il ministro leghista, alla domanda di un cronista di Nano.tv se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap con le scuole del Nord, ha risposto: “No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole”. Non più fondi quindi ma ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Si valuti la preparazione - non la persona’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, ospite della giornalista Maria Latella. Si è parlato di preparazione e di valutazione degli studenti, anche in merito al caso della Scuola di Roma dove la dirigente scolastica ha posto l’alt ai voti al di sotto del 5 per gli studenti delle prime classi per evitare che si scoraggiassero e per incentivarli a continuare il loro percorso di ...

Choc ad Arezzo - 15enne violentata a Scuola : la preside ‘Cosa dirà il ministro Bussetti?’ : Un caso, quello accaduto all’Istituto omnicomprensivo ‘Fanfani-Camaiti’ di Pieve Santo Stefano (Arezzo) destinato a far discutere. Una studentessa, infatti, ha dichiarato al Gip di aver subìto violenza da due compagni di scuola, nel corso di un’assemblea tenutasi lo scorso mese di ottobre. Il fatto è stato riportato dal quotidiano ‘La Nazione’: i responsabili sarebbero un ragazzo maggiorenne di origine ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...

No ai cellulari a Scuola - la proposta di Lega e Forza Italia. Ma il ministro dice no : L'idea è quella di un divieto dell'uso dei telefoni cellulari "e di altri dispositivi elettronico-digitali" in tutte le ore di attività scolastica. Fatta eccezione per "casi particolari specifici". Il suggerimento, come riportato dal Corriere della sera, arriva da due norme, contenute nelle proposte di legge, che vorrebbero reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie.Le due proposte di Lega, con Giorgia ...

Scuola - iscrizioni scolastiche 2019/20 ultime notizie : partenza lenta - i consigli del ministro Bussetti : Le iscrizioni a Scuola sono partite piano, molto piano. Così il quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ riporta sul numero odierno di martedì 8 gennaio. Alle 18.30 di ieri sera, infatti, erano solamente 76mila le domande inserite tramite la piattaforma online messa a disposizione dal ministero dell’Istruzione. Non tutte le domande, però, risultavano inviate, in quanto solamente 61mila sono pervenute al dicastero di Viale Trastevere. ...

Scuola - ministro Bussetti torna su sostegno e inclusione scolastica : L‘Istat ha pubblicato un rapporto intitolato ‘L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno‘, relativo all’anno scolastico 2017/2018. I dati che emergono da tale rapporto mettono in evidenza come meno di una Scuola su tre risulta accessibile agli alunni disabili: dal punto di vista geografico, appare evidente, inoltre, come al nord la situazione risulti più accettabile ...

Edilizia e diritto allo studio - ecco la nuova Scuola del ministro Bussetti : Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro. ...

Arriva la nuova Scuola del ministro Bussetti : Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro. ...

Scuola : Donazzan - plauso a piano ministro per fondi per palestre e strutture sportive : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - “Plaudo a questo ulteriore segnale di attenzione del ministro nei confronti delle scuole, in particolare connesso alla funzione educativa che lo sport ha nell’attività didattica e formativa. Il Veneto è la prima regione in Italia che ha voluto riconoscere e sottolinear

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

Scuola - meno compiti per le vacanze di Natale. Il ministro Bussetti : «Gli studenti devono riposarsi» : Una notizia che farà felici tantissimi studenti in Italia: meno compiti per le vacanze di Natale. Ad annunciare la circolare che arriverà nei prossimi giorni è il...

Scuola - circolare del ministro Bussetti : Il rappresentante del governo: «Vorrei dare un segnale, perché questi giorni di festa siano un momento di riposo per gli studenti e le famiglie»