Nel 2019 i migranti sbarcati sono calati del 95 | 73% | dati Viminale

Migranti - Nel 2019 sbarcati in Italia solo in 202 : calo del 95 - 73% : Drastico calo degli sbarchi di Migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone arrivate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'...

Sanremo 2019 - arriva la diffida : Achille Lauro è Nell'occhio del ciclone e trascina anche Baglioni e la Sony : Continuano le polemiche su Rolls Royce, il brano di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo. Il trapper questa volta è stato accusato di plagio. Pare che la canzone sia simile a Delicata-mente, il brano presentato dagli Enter al Sanremo D.O.C del 2014. È stato proprio questo gruppo, tramite un

Fisco - Cgia : Nel 2019 lavoreremo per pagare le tasse fino al 4 giugno : In seguito all'aumento della pressione fiscale, che secondo il ministero dell'Economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3% , +0,4 rispetto all'anno scorso, , si sposta di un giorno, al 4 giugno, il cosiddetto "tax freedom day" , il giorno di liberazione dal Fisco. Il ...

Wall Street teme un declino degli utili aziendali Nel primo trimestre 2019 : Goldman Sachs ha citato ostacoli alle performance aziendali quali flessioni nei prezzi del petrolio e aree di fragilita' all'interno della stessa economia statunitense per invocare un outlook ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open Nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Rika Kihira trionfa Nel singolo femminile. Moore Towers-Marinaro stupiscono tutti Nelle coppie di artistico : Si è appena conclusa la seconda giornata di competizioni all’Honda Center di Anaheim (California, USA), teatro in questi giorni dei Four Continents 2019, importante rassegna di Pattinaggio artistico riservata alle nazioni extrauropee. Nella specialità del singolo femminile a trionfare è stata la giovane Rika Kihira. La pattinatrice giapponese, fresca vincitrice dell’ultima Finale Grand Prix di Vancouver, è stata protagonista di una ...

Volley - Final Four Coppa Italia 2019 : Perugia a caccia del bis - Modena in cerca di rivincita Nella prima semifinale : Il fine settimana che comincia oggi, sabato 9 febbraio, presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) promette grande spettacolo ed emozioni forti per tifosi e appassionati. Le quattro migliori formazioni della SuperLega, massimo campionato nazionale di Volley maschile, si contenderanno infatti il primo trofeo della stagione: la Coppa Italia 2019. Perugia, Trento, Civitanova e Modena metteranno in campo un livello tecnico elevatissimo e ...

Viaggiare Nella natura 2019 : un anno di eventi memorabili : Gennaio: la fioritura dei mandorli a MaiorcaFebbraio: la spiaggia blu alle MaldiveMarzo: l'hanami in GiapponeAprile: la fioritura dei giacinti e delle campanule ad HallerbosMaggio: il whale watching in QuebecGiugno: la nidificazione dei fenicotteri in SardegnaLuglio: l'eclissi solare in CileAgosto: la schiusa delle uova di tartarughe in SiciliaSettembre: tra i vigneti della FranciaOttobre: il treno del foliage tra Italia e SvizzeraNovembre: la ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi Nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Sanremo 2019 quarta serata : Nella notte di Sua Maestà Ligabue il terzetto sparisce tra i duetti : Mancano 8 minuti alle 21.00 e la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre con l2019;argento del vestito di Claudio Baglioni abbinato al bianco e nero dei ballerini in tenuta circense: “Il nostro mestiere è regalare incanto", dice il dirottatore artistico tra trampolieri e mimi. Una promessa subito seguita da una precisazione pronunciata con orgoglio: “Ci saranno 56 artisti sul palco, un ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : l’Italia è quarta Nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia : La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5. nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un ...

Il grido di libertà Nel duetto di Daniele Silvestri e Manuel AgNelli a Sanremo 2019 in Argentovivo (video) : Il duetto di Daniele Silvestri e Manuel Agnelli a Sanremo 2019 rende ancora più efficace la narrazione di Argentovivo, certamente classificata come una delle canzoni più interessanti di questa ultima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni. I due artisti, che sono anche amici, hanno così voluto condividere il palco per una versione fortissima di un brano che arriva dritta come un pugno allo stomaco e che racconta delle ...

Sanremo 2019 - il monologo di Claudio Bisio tra peli Nel bidet - wc rigato di escrementi e lavandino incrostato : mancavano una decina di minuti a mezzanotte quando Claudio Bisio , dopo l'esibizione di Moro e Ultimo, è salito sul palco per un monologo che a poco a poco , è durato cinque minuti buoni, è scaduto ...