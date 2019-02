Liga | Atletico-Real 1-3 Un derby nel segno del Var

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID / Streaming video DAZN : il derby ha oltre 110 anni di storia - Liga - : DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: info Streaming video DAZN sull'attesissimo derby di MADRID, valido nella 23giornata della Liga, oggi 9 febbraio 2019.

LaLiga : Atletico-Real - tempo di derby - LIVE : Emozioni e nervi testi nel Clasico di Coppa, primo dei tre in poche settimane, che al Nou Camp ha partorito un pari che certifica che il Real e' tornato competitivo. E la controprova si avra' sabato ...

Atletico-Real - Liga 23ª giornata : il derby di Madrid domani in diretta streaming su DAZN : Atletico Madrid-Real Madrid è una delle stracittadine più blasonate al mondo, che per ben due volte è stata atto finale di Champions League. Si tratta inoltre del match clou della 23ª giornata della Liga, dato che si affronteranno la seconda della classe contro la terza, separate da due punti. Un vantaggio che si è ridotto proprio nel precedente turno di campionato, che ha visto i colchoneros uscire sconfitti da Siviglia, sponda Betis (1-0), e i ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Madrid - La Liga 09-02-2019 e Analisi : La Liga, 23^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Madrid, sabato 9 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Madrid, sabato 9 febbraio. Sono partite in modo opposto, poi però il Real, dopo l’esonero di Julen Lopetegui, ha ripreso a macinare vittorie come il suo blasone le impone ed è tornato a lottare per le posizioni di vertice. L’Atletico Madrid, invece, è moralmente a terra dopo aver ...

Liga - sorpresa Betis - 1-0 a Atletico : ANSA, - ROMA, 3 FEB - L'Atletico Madrid perde 1-0 a Siviglia in casa del Betis in un incontro della 22/a giornata di Liga e manca così l'occasione di rosicchiare qualche punto alla capolista ...

Liga - sorpresa a Siviglia : Atletico Madrid ko contro il Betis : L'Atletico Madrid perde 1-0 a Siviglia in casa del Betis in un incontro della 22/a giornata di Liga e manca così l'occasione di rosicchiare qualche punto alla capolista Barcellona fermata ieri sul 2-2 ...

Liga - Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0 : Morata - esordio senza gol : L'Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus in Champions League, viene sconfitto in casa del Betis Siviglia e perde ulteriore terreno nei confronti del Barcellona capolista. Decisivo il ...

La Liga - Betis-Atletico Madrid : probabili formazioni e pronostico 03-02-2019 : Real Betis-Atletico Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. Due squadre tutto sommato in salute, ma in lotta per obiettivi diversi. L’Atletico Madrid è alla ricerca di punti utili nella corsa verso il titolo di campione di Spagna e desidera mantenere la pressione nei confronti della capolista Barcellona. Il divario da qualche giornata a questa parte è rimasto invariato con 5 lunghezze di distanza. Nell’ultima giornata ...

Liga - i risultati della 21giornata : Siviglia forza 5 - Atletico e Valencia ok : Quattro anticipi nel sabato di Liga, con l'Atletico Madrid che liquida il Getafe con due gol nel primo tempo a firma di Griezmann e Saul Niguez; gli ospiti peraltro chiuderanno la partita in nove per ...

Liga - l’Atletico Madrid vince ed insidia il Barcellona : -2 in classifica : Liga, l’Atletico Madrid si affaccia a ridosso della vetta del campionato spagnolo, sarà l’avversario della Juventus in Champions League L’Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I ‘colchoneros’ superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann (27′) e Niguez (37′). Nella classifica del campionato spagnolo la squadra di Simeone sale a ...

Liga : l'Atletico riavvicina la vetta : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Prosegue l'elastico al vertice della Liga fra il Barcellona e l'Atletico Madrid. Mentre i blaugrana saranno in campo domani a Girona. i 'Colchoneros' hanno liquidato la 'pratica'...

Liga : tutto facile per l'Atletico contro il Huesca - Casemiro e Modric rilanciano il Real : una passeggiata per l' Atletico Madrid , che impone la sua legge sul campo dell' Huesca : 3-0 grazie ai gol di Hernandez, Arias e Koke. La squadra di Simeone, ora, vola a -2 punti dalla vetta del ...

Liga : il Real Madrid stacca il Siviglia - l'Atletico espugna Huesca : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...