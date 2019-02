Lautaro-gol salva Spalletti L' Inter piega il Parma | 1-0 Tre punti | ossigeno puro

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Lautaro Martinez la risolve nel finale : L’Inter ha sconfitto il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, a risolve re la contesa è stato Lautaro Martinez che ha segnato il gol decisivo al 79′: verticalizzazione di Nainggolan e l’attaccante mette il pallone in rete con una giocata d’astuzia. Nel primo tempo Gervinho aveva colpito una traversa clamorosa, poi nella ripresa i nerazzurri hanno iniziato a spingere ed era stato annullato un gol ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino . La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

Highlights Inter-Napoli 1-0 : VIDEO - gol e sintesi. Espulso Koulibaly - Lautaro Martinez risolutore in zona Cesarini : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio il big match tra Inter a Napoli viene deciso da un gol di Lautaro Martinez in pieno recupero. Gara caratterizzata dalle espulsioni di Koulibaly ed Insigne, con tanto di principio di rissa finale che potrebbe costare la mano pesante del Giudice Sportivo a diversi calciatori partenopei. IL VIDEO DI Inter-Napoli 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...