Epic Games contrasta Apex Legends a suon di banner pubblicitari su Fortnite

Il prossimo gioco regalato dall'Epic Games Store è il meraviglioso Thimbleweed Park : Epic Games Store continua a proporre nuovi giochi gratuiti di ottima qualità a tutti i propri utenti e in questo caso ci troviamo di fronte a un'avventura punta e clicca davvero imperdibile.I nomi di Ron Gilbert e Gary Winnick probabilmente evocheranno piacevoli ricordi in tutti i fan delle avventure punta e clicca del passato. Thimbleweed Park è la nuova opera dei due sviluppatori, un'avventura vecchia scuola che tra situazioni grottesche e ...

Il creatore di Metro invita i fan a non tradire gli sviluppatori per la questione Epic Games Store : Recentemente Metro Exodus è stato al centro di una grande polemica, in quanto il publisher ha deciso di pubblicare la versione PC in esclusiva temporale su Epic Games Store. Inutile dire che alcuni utenti hanno già annunciato di voler boicottare il titolo.Come riporta VG247, lo stesso creatore della serie, Dmitry Glukhovsky è intervenuto su Instagram per chiedere ai fan di non tradire la serie, affermando di essere molto dispiaciuto per quello ...

Secondo il CEO di Take-Two - l'ingresso sul mercato di store come quello di Epic Games è una cosa buona : A quanto pare Take-Two ha visto di buon occhio l'arrivo sul mercato dell'Epic Games store (nuovo negozio digitale di Epic Games).come riporta Gamesindustry, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato durante una recente intervista di essere favorevole alla nascita di nuovi store come quello di Epic Games e che in generale la concorrenza è sempre un bene per l'intero mercato:"Dal nostro punto di vista non vediamo un Secondo retalier (Epic ...

Apex Legends vs Fortnite - i piani dell’Anno 1 per fronteggiare Epic Games : Apex Legends vs Fortnite è solo l'ultima avvincente sfida del mondo videoludico. Una sfida che ha preso vita proprio nelle ultime ore. I ragazzi di Respawn Enetertainment e il publisher Electronic Arts hanno infatti lanciato a sorpresa una nuova esperienza Battle Royale per PlayStation 4, Xbox One e PC, chiamata a contrastare quella - assai più celebre e consolidata - di casa Epic Games. Dalle ceneri di Titanfall, Apex Legends recupera allora le ...

Recensioni utente sull'Epic Games Store? Saranno gli sviluppatori a scegliere : Negli ultimi giorni l'Epic Games Store sta facendo discutere soprattutto per l'accordo stretto con Deep Silver per quanto riguarda la versione PC di Metro Exodus, il terzo capitolo della saga sviluppata da 4A Games che sarà un'esclusiva temporale (della durata di circa un anno) del nuovissimo rivale di Steam.Mentre gli utenti di Steam non l'hanno presa particolarmente bene arrivando a sommergere di Recensioni negative sia Metro 2033 che Metro ...

Nuova defezione in casa Steam : Operencia : The Stolen Sun uscirà solo su Xbox One ed Epic Games Store : Come riporta DSOGaming, gli ungheresi Zen Studios hanno annunciato che Operencia: The Stolen Sun uscirà in esclusiva su Xbox One (per quanto riguarda il segmento console) e sull'Epic Games Store.Il vice presidente Mel Kirk è stato chiaro in proposito: "Operencia è stato ben accolto dalla comunità RPG, specialmente tra quanti hanno preso parte alla closed beta. La qualità del gioco ha attirato l'attenzione dei nostri amici in Microsoft ed Epic, ...

Il creatore della serie Metro esprime il suo disappunto sull'esclusività temporale del nuovo capitolo sull'Epic Games Store : Questa settimana il publisher Deep Silver ha annunciato che la versione PC dell'attesissimo Metro Exodus sarà in esclusiva Epic Games Store (nuovo negozio digitale di Epic Games). Sembra che però il creatore della serie, (Metro è tratto da una serie di romanzi) Dmitry Glukhovsky non sia molto d'accordo con questa decisione.Come riporta GameRevolution, su Instagram un utente ha affermato di come Glukhovsky stesse uccidendo la sua serie, il ...

Il CEO di THQ Nordic AB : "La decisione di portare Metro Exodus sull'Epic Games store ha il mio pieno supporto" : Dopo che THQ Nordic è intervenuta via Twitter spiegando di non essere coinvolta nella decisione, da parte di Koch Media (uno dei suoi tre sottogruppi), di portare Metro Exodus in esclusiva temporale sull'Epic Games store, il CEO della compagnia Lars Wingefors ha affidato a un comunicato la propria posizione in merito."Supporto pienamente l'autonomia decisionale dei nostri sotto-gruppi nel portare avanti i rispettivi business. Credo sia ...

Le copie fisiche di Metro Exodus per PC saranno distribuite con un codice per l'Epic Games Store : Metro Exodus per PC è diventato di recente la seconda grande esclusiva di Epic Games Store, una decisione che è stata accolta con grandissima sorpresa dai giocatori e che Valve ha definito "scorretta".Come segnala Gamingbolt, c'è stata una certa confusione per quanto riguarda cosa avrebbe significato questa mossa per le copie fisiche del gioco e se queste sarebbero arrivate con le chiavi di Steam. La pagina ufficiale di Metro, tuttavia, ha ora ...

La versione PC di Metro Exodus come esclusiva temporale dell'Epic Games Store? Ecco il commento ufficiale di THQ Nordic : THQ Nordic ha commentato, via Twitter, il fatto che Metro Exodus sarà un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store, agguerrito concorrente di Steam.come sottolineato da THQ, la decisione di lanciare il titolo sullo store di Epic in esclusiva temporale è stata presa da Kock Media, responsabile dei giochi Deep Silver, che di fatto possiede i diritti sull'IP.THQ Nordic non esclude inoltre la possibilità che uscite in esclusiva del genere possano ...

Metro Exodus sarà un'esclusiva temporanea per lo store di Epic Games : THQ Nordic ha comunicato, via Twitter, che Metro Exodus sarà un'esclusiva temporanea dell'Epic Games store, agguerrito concorrente di Steam.Secondo THQ, la decisione di lanciare il titolo sullo store di Epic in esclusiva temporanea è stata una volontà elaborata da Kock Media, responsabile dei giochi Deep Silver.THQ Nordic non esclude inoltre la possibilità che uscite in esclusiva del genere possano ripetersi in futuro. Vale la pena sottolineare ...

Metro Exodus esclusiva temporale di Epic Games Store? Valve parla di "decisione scorretta" : Nella giornata di ieri un comunicato ha svelato a sorpresa che la versione PC di Metro Exodus sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store. Poco dopo è arrivata la conferma del fatto che il titolo arriverà su Steam e altri store dopo il 14 febbraio 2020 trasformando l'accordo in una "semplice" esclusiva temporale. In ogni caso la notizia non è stata di certo accolta positivamente da Valve.La compagnia ha deciso di pubblicare un messaggio sulla pagina ...

Falla di sicurezza in Fortnite : Epic Games commenta il possibile furto di dati : I ragazzi di Epic Games sono riusciti a fare con Fortnite qualcosa di assai raro nell'universo videoludico. La compagnia di Gears of War ha infatti ravvivato un banale shooter dall'animo "costruttivo" con una intensa ed irriverente Battle Royale, cambiando per sempre il volto - e le sorti - della sua ultima fatica. La Battaglia Reale di Forntite è, ad oggi, chiacchieratissima e giocatissima. Milioni i giocatori quotidianamente impegnati sulla ...

L'ispirato metroidvania Axiom Verge è il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store : Grazie alla segnalazione di Twinfinite, apprendiamo che Epic Games Store offrirà il metroidvania Axiom Verge come suo prossimo titolo gratuito all'inizio di febbraio.Axiom Verge è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e PC nel 2015, poi è stato pubblicato su PlayStation Vita, Wii U, Xbox One e Nintendo Switch negli anni successivi. È stato sviluppato dal team one-man Thomas Happ Games, che è stato l'unico sviluppatore, musicista e ...