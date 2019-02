EA non è preoccupata della potenziale concorrenza interna tra Battlefield 5 e Apex Legends

Martina Colombari preoccupata per il figlio : “È un periodo difficilissimo - a volte non ci dormo la notte” : “Oggi per i ragazzi giovani ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l’ex Miss Italia Martina Colombari ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio con l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta e del suo rapporto con il figlio Achille. “Ci sono i social network che li circondano, hanno questa smania di essere coperti di ...

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". Confindustria preoccupata : "non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

Donna suicida nel Tevere - il marito : "non ho capito il dolore di Pina. non pensavo arrivasse al suicidio : era preoccupata per la salute delle bimbe" : Uscita da casa con le sue bimbe in braccio quando fuori era ancora notte. Le ha prese dalle loro culle mentre dormivano e ha aperto in silenzio la porta senza svegliare nessuno, poi la tragedia, quando aera ancora l'alba, a Roma. Una mamma di 38 anni, Pina Orlando, si è tolta la vita lanciandosi nel fiume Tevere. delle due gemelline, di appena sei mesi, finora non c'è traccia. Continuano le ricerche soprattutto nel fiume per capire ...

Cei preoccupata per la manovra del Governo : "non si colpiscano le fasce deboli" : "Stiamo seguendo i contenuti della Legge di Bilancio, rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter veder superati. Lo afferma il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo."Vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di Governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui è legata la ...

Jane Alexander preoccupata per il suo occhio : «non guarisce» : Jane Alexander annuncia ai suoi followers di essere preoccupata per il suo occhio. Dopo il Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza prima di tutto sulla sua vita privata, lasciandosi alle...