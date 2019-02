Diretta Serie A | in campo Parma Inter 0-0 LIVE

Diretta Brescia Carpi / Risultato finale 3-1 - streaming video DAZN : Donnarumma chiude la contesa - Serie B - : Diretta Brescia Carpi streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario, Risultato live della partita di Serie B al Rigamonti per la 23giornata.

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in Diretta : partita equilibrata con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Diretta FERALPISALO' ALBINOLEFFE/ Risultato finale 1-0 - streaming video e tv : Rete di Maiorino! - Serie C - : DIRETTA Feralpisalò-ALBINOLEFFE, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella venticinquesima giornata di Serie C nel girone B

LIVE Parma-Inter - Serie A calcio 2019 in Diretta : neroazzurri al Tardini per uscire dalla crisi : Scatterà alle 20:30 il quarto anticipo, nonché secondo di questo sabato, della 23ma giornata di Serie A: Parma-Inter. Gli uomini di D’Aversa sono reduci dall’ottimo pareggio per 3-3 in casa della Juventus ed occupano la dodicesima piazza in classifica con ampio margine sulla zona retrocessione, a testimonianza del gran campionato disputato sinora. Al Tardini arriva, invece, un’Inter non particolarmente in forma e contestata dai ...

DAZN - Serie A 23a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : La 23esima Giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera, alle 20:30, con l’Inter, reduce dallo stop contro il Bologna, che affronterà fuori casa casa un Parma galvanizzato dopo il pareggio a Torino contro la Juventus. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con...

Brescia-Carpi : Diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Brescia-Carpi: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Sabato 9 Febbraio 2019 alle 18:00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, si giocherà Brescia-Carpi, match valevole per la 23esima giornata di Serie B. Brescia-Carpi: le squadre Brescia I lombardi nella 22esima giornata hanno vinto e convinto. Nello scontro diretto con il Pescara hanno infatti dilagato, rifilando una manita agli abruzzesi. I ragazzi di Corini dopo essere ...