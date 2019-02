Chad Michael Murray in Riverdale 3 come guru della Farm pronto a “guarire anime devastate”

optimaitalia

: RT @madrockworld: MA VOI L'AVETE CAPITO CHE CHAD MICHAEL MURRAY AKA QUEL FIGO STRATOSFERICO DI LUCAS FUCKING SCOTT FARÀ PARTE DEL CAST DI #… - Giulia98__ : RT @madrockworld: MA VOI L'AVETE CAPITO CHE CHAD MICHAEL MURRAY AKA QUEL FIGO STRATOSFERICO DI LUCAS FUCKING SCOTT FARÀ PARTE DEL CAST DI #… - tuportamiviaa : RT @Daninseries: NO RAGA STO MALE, SUPER NEWS CHAD MICHAEL MURRAY SARÀ EDGAR, IL CAPO DELLA FATTORIA. Ora ti capiamo Alice Cooper, scusa s… - Lissosweet : RT @Daninseries: NO RAGA STO MALE, SUPER NEWS CHAD MICHAEL MURRAY SARÀ EDGAR, IL CAPO DELLA FATTORIA. Ora ti capiamo Alice Cooper, scusa s… -

(Di sabato 9 febbraio 2019)Il risvoltomedaglia c'è sempre e il pubblico attende di scoprire quale sia ma il fatto è chein3 assumerà un ruolo di rilievo e questo renderà felici non solo i fanserie The CW ma anche tutti coloro che lo hanno amato in One Tree Hill.In realtà il suo aspetto non ha niente di tetro e pauroso ma, a quanto pare, toccherà al nostro angelo biondo prestare il volto al leadersette di cui i fan dihanno già sentito parlare nella seconda stagione, la famosain cui Polly Cooper si è rinchiusa per trovare un po' di serenità e lasciare fuori la sua famiglia almeno fino a che non ha convinto anche Alice a seguire i suoi insegnamenti.Fino a questo momento di Edgar Evernever abbiamo solo sentito parlare ma sembra proprio che nei prossimi episodi di3 avremo modo di conoscerlo proprio con le fattezze di...