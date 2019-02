Il ministro Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : “Impegnatevi di più”. La rivolta del M5s : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , finisce al centro della polemica dopo le sue dichiarazioni sulla scuola e sul Sud Italia: "Ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte. Più fondi? No, più impegno: lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio", afferma il ministro spiegando come si può recuperare il gap con il Nord.Continua a leggere

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Ira presidi - M5s : "Si scusi" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Boccia (Pd): "Interpellanza in Parlamento"